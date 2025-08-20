Под массированной атакой находится Одесская область, есть угроза для западных областей.

Во вторник, 19 августа, Россия снова запустила вражеские беспилотники по территории Украины. Также по Одесской области враг применил баллистику, сообщает Telegram-канал Воздушные силы ВС Украины.

Новость обновляется

Обновлено 01:21: Во Львовской области остается воздушная тревога из-за вражеского "Шахеда".

Видео дня

Обновлено 00:35: Корреспонденты Общественного сообщают, что в Ахтырке Сумской области после полуночи было слышно около 20 взрывов.

В сообщении указывается, что вражеские дроны в Одесской области фиксируются курсом на Татарбунары, также под атакой Измаил. Кроме этого, ведомство сообщило, что вражеские группы БпЛА движутся из Харьковской области на Полтавщину.

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе был слышен взрыв и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Также мониторы заметили, что воздушная тревога объявлена из-за угрозы "Шахедов" в западных областях - Волынской, Ровенской и Житомирской. Отмечается, что впервые реактивные БПЛА залетели так далеко.

По данным мониторов, в Одесской области российские оккупанты атакуют энергетическую инфраструктуру.

Атаки России по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на вторник, 19 августа, российские оккупанты атаковали ракетами и дронами нефтеперерабатывающую инфраструктуру и один из объектов ГТС в Полтавской области. Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН отметил, что атаки России на компрессорные станции могут потенциально привести к временной приостановке газодобычи. Рябцев не исключает, что враг осуществит повторные атаки на объекты газотранспортной системы.

Также мы писали, что мэр города Кременчуг Виталий Малецкий сообщил, что после российской атаки в ночь на 19 августа в городе находят неразорвавшиеся кассетные боеприпасы вражеских ракет. Малецкий обнародовал фото этих опасных снарядов и предупредил, что следует быть осторожными и если люди их заметили, следует соблюдать правила безопасности и обращаться в соответствующие структуры.

Вас также могут заинтересовать новости: