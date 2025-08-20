Во вторник, 19 августа, Россия снова запустила вражеские беспилотники по территории Украины. Также по Одесской области враг применил баллистику, сообщает Telegram-канал Воздушные силы ВС Украины.
Новость обновляется
Обновлено 01:21: Во Львовской области остается воздушная тревога из-за вражеского "Шахеда".
Обновлено 00:35: Корреспонденты Общественного сообщают, что в Ахтырке Сумской области после полуночи было слышно около 20 взрывов.
В сообщении указывается, что вражеские дроны в Одесской области фиксируются курсом на Татарбунары, также под атакой Измаил. Кроме этого, ведомство сообщило, что вражеские группы БпЛА движутся из Харьковской области на Полтавщину.
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе был слышен взрыв и призвал жителей оставаться в укрытиях.
Также мониторы заметили, что воздушная тревога объявлена из-за угрозы "Шахедов" в западных областях - Волынской, Ровенской и Житомирской. Отмечается, что впервые реактивные БПЛА залетели так далеко.
По данным мониторов, в Одесской области российские оккупанты атакуют энергетическую инфраструктуру.
Атаки России по Украине
Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на вторник, 19 августа, российские оккупанты атаковали ракетами и дронами нефтеперерабатывающую инфраструктуру и один из объектов ГТС в Полтавской области. Энергетический эксперт Геннадий Рябцев в комментарии УНИАН отметил, что атаки России на компрессорные станции могут потенциально привести к временной приостановке газодобычи. Рябцев не исключает, что враг осуществит повторные атаки на объекты газотранспортной системы.
Также мы писали, что мэр города Кременчуг Виталий Малецкий сообщил, что после российской атаки в ночь на 19 августа в городе находят неразорвавшиеся кассетные боеприпасы вражеских ракет. Малецкий обнародовал фото этих опасных снарядов и предупредил, что следует быть осторожными и если люди их заметили, следует соблюдать правила безопасности и обращаться в соответствующие структуры.