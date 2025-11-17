Противник начал менять свой вектор внимания на юг между Лиманом и Ямполем.

Российские оккупационные войска продолжают давить на Лиман Донецкой области по всей серой зоне. Несмотря на это, в последнее время удалось относительно стабилизировать ситуацию.

Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что, среди прочего, удалось предотвратить быстрое проникновение российских захватчиков в Лиман. Но преимущество противника в количестве и постоянное давление могут изменить ситуацию в любой момент, добавляют аналитики.

"Также противник начал менять свой вектор внимания на юг между Лиманом и Ямполем в направлении Дибровы и Старого Каравана. Было осуществлено фиксацию и ликвидацию нескольких групп в районе этих населенных пунктов, а особенно Дибровы. Сейчас удалось зачистить местность от противника и заблокировать его проход по дороге Лиман-Северск. Противник пробует обходить Лиман и расширять зону своей деятельности, ища все возможные слабые места в обороне СОУ (Сил обороны Украины, – ред.), – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным DeepState, неблагоприятной является ситуация к востоку от Ямполя Донецкой области. Там оккупанты затягиваются в посадки, обустраивают свои позиции и пытаются проникнуть в поселок. Для этого враг пользуется, в том числе, ухудшением погодных условий.

"В сети скоро, видимо, можно будет наблюдать очередную "победу" от [российских оккупантов] с демонстрацией тряпок в Ямполе с заявлениями о "взятии" поселка", – заявили аналитики, добавив, что это будет лишь очередной акцией "флаговтыка".

Война в Украине: это стоит знать

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Глава государства заявил, что Украина первой получит системы SAMP/T нового поколения, которые могут сбивать баллистику РФ.

Что касается ситуации на фронте, то, по данным DeepState, враг продвинулся в Донецкой и Запорожской областях. Сообщалось, что россияне имели успех неподалеку от Гуляйполя.

