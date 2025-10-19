В августе армии РФ удалось прорвать оборону ВСУ, но их быстро остановили и сейчас ситуация не на стороне врага.

На востоке Украины ситуация за последние несколько месяцев "кардинально изменилась", поскольку россияне приблизились гораздо ближе и разрушают гражданскую инфраструктуру, пишет The Economist.

Издание отмечает, что по словам украинского майора Вячеслава Шутенко, город Константиновка не находится под реальной угрозой падения в ближайшее время.

В то же время, постепенное продвижение российских оккупантов означает, что соседняя Дружковка также подвергается более интенсивному обстрелу. Указывается, что в городе с 6 октября действует 20-часовой комендантский час. Также часть главной дороги в Изюм стала уязвимой для атак дронов, поэтому движение транспорта перенаправлено на объездные дороги.

Видео дня

При этом, по мнению издания, несмотря на эти успехи, российская армия сталкивается с неизбежным поражением. В августе их постоянные разведывательные атаки выявили слабое место в обороне Украины вблизи Доброполья, что находится в 20 км к северу от Покровска.

Российским оккупантам удалось прорвать оборону ВСУ, и за несколько дней они продвинулись более чем на 13 км. Это было быстрее, чем могли успеть их логистические, беспилотные и другие подразделения.

Как указывает издание, если бы захват нового выступа был закреплен, они могли бы развернуться и окружить Покровск. Но украинским военным удалось остановить наступление россиян и теперь уже оккупанты находятся в окружении.

Как рассказал подполковник из бригады национальной гвардии Украины "Азов" Арсен "Лемко" Димитрик, с августа россияне потеряли в этой битве около 10 000 бойцов. Однако, говорится в статье, эту цифру невозможно проверить. Также в материале говорится, что украинский военный не стал озвучивать потери Украины, лишь отметил, что они были значительно меньше, чем у России.

Военный добавил, что эта битва стала "примером хорошей координации" в которой участвовали десятки подразделений. В прошлом именно плохую координацию считали причиной потерь страны.

В статье также указывается, что по словам "Лемка", за последнюю неделю россияне потеряли 50 танков и бронированных машин. Он добавил, что численность российских оккупантов в этом районе сократилась с сотен месяц назад до менее чем 100 сегодня. Поскольку россияне оказались в окружении, украинский защитник предполагает, что они не продержатся долго.

Издание отмечает, что если на военном фронте войны кровавая схватка продолжается вдоль всей линии фронта, то на дипломатическом фронте произошли определенные сдвиги.

В частности, 16 октября президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин провели телефонный разговор и договорились о встрече в Будапеште в течение нескольких недель. Трамп назвал телефонный разговор "продуктивным", но не предоставил никаких деталей, которые бы свидетельствовали о том, что предстоящие переговоры дадут больше результатов, чем предыдущая встреча.

Война в Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин не побеждает в войне, а Украина не проигрывает. По мнению президента Украины, армия России сейчас находится в слабой позиции. Зеленский считает, что Трамп должен давить на российского диктатора сильнее, чем это было с группировкой ХАМАС для окончания войны на Ближнем Востоке. Зеленский добавил, что Путин сильнее чем ХАМАС и война в Украине больше.

Также мы писали, что бывший канцлер Германии Олаф Шольц высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин планировал войну в Украине и что нападение не было спонтанным решением. Шольц считает, что с точки зрения политики безопасности для этой войны не было никаких оснований. Он отметил, что это чистый имперализм.

Вас также могут заинтересовать новости: