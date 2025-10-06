С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких систем.

Операторы Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили редкую станцию РЭБ российских захватчиков под названием "Житель".

Об этом сообщается в Telegram-канале СБС. Отмечается, что российская станция постановки радиопомех Р-330Ж "Житель" – крайне редкая и дорогостоящая цель.

""Житель" – сложная и многофункциональная система. Согласно техническим характеристикам, может глушить наземную радиосвязь на дальность до 25 км, связь на летательных аппаратах – до 50 км. Станция пеленгует источники радиоизлучения и определяет координаты их размещения, устанавливает радиопомехи для спутниковой связи, GPS-навигации и базовых станций GSM-связи", – объясняют военные.

По данным Сил беспилотных систем ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину визуально было подтверждено уничтожение всего 23 таких вражеских систем.

"Недавно на Луганщине бойцы 412 полка Nemesis во взаимодействии с аэроразведкой одного из подразделений ГПСУ обнаружили и сожгли именно такой редкий экземпляр", – говорится в сообщении.

Силы обороны Украины уничтожили российский Ми-8. Вместе с вертолетом был ликвидирован его командир – старший лейтенант Авраменко Михаил.

Ранее мы рассказывали о том, что украинские десантники уничтожили российский беспилотник за $7 миллионов. Речь о БПЛА "Форпост", который может нести корректируемые авиабомбы КАБ-20.

