Россияне пытаются деблокировать свои войска в этом районе, рассказал Иван Тимочко.

Окружение российских оккупантов в районе Доброполья - это серьезный вызов для врага. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Российские войска на Донецком направлении, которое они называли приоритетным и наиболее успешным, оказались вообще в окружении. Для них морально и политически не будет приемлемо, если те войска, которые есть сейчас в окружении, сдадутся. Несколько десятков или сотен российских солдат в плену, на камеры - для Путина это будет страшный удар", - сказал Тимочко.

Он добавил, что сейчас оккупанты прилагают все усилия, чтобы деблокировать свои войска в районе Доброполья. Для этого они в частности сосредоточили в этом районе значительное количество войск и увеличили активность штурмов.

Видео дня

"Они прилагают все усилия, чтобы им воздушным путем подбрасывать боеприпасы, продукты. Они пытаются держать с ними связь, мотивировать, создавая им веру, что они будут деблокированы", - добавил Тимочко.

Эксперт отметил, что сейчас россияне пытаются не только подойти к окружению с оккупированных территорий, но и разорвать кольцо. Поэтому Силы обороны там выполняют сложные операции, чтобы не дать россиянам этого сделать.

"Здесь много факторов. Россияне перемешались с гражданскими, которые жили в этих населенных пунктах, прикрываются ими. Поэтому здесь очень много надо сделать. Здесь ведется планомерная военная операция, борьба стратегий, чтобы каждая сторона достигла инициативы", - отметил Тимочко.

Ситуация в Донецкой области: важные новости

Ранее Тимочко объяснил важность наступления на Доброполье для россиян. Он отмечал, что оккупанты рассматривают это направление с точки зрения будущего наступления в сторону Краматорска и Славянска и захвата всей Донетчины.

Также аналитики из Института изучения войны со ссылкой на украинских бойцов отметили увеличение количества российских штурмов в этом районе. Также они сообщают о проблемах россиян в этом районе с поставками топлива и смазочных материалов из-за украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Вас также могут заинтересовать новости: