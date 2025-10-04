'Уши зайца отрезали': военный рассказал о котлах для россиян возле Доброполья

Враг пытался через Доброполье захватить большую городскую агломерацию в Донецкой области.

ВСУ продолжают ликвидацию российских оккупантов, которые оказались в котлах в районе Доброполья. Об этом сказал военнослужащий 41-й отдельной механизированной бригады Кирилл Сазонов в эфире Киев24.

"Пресофицеры называют это клешней краба, а мне это напоминает зайца с ушами. Оба уха отрезали наши ребята. И сейчас того "зайца" постепенно доедают. Там сейчас россияне в двух небольших котлах", - сказал он.

При этом добавил, что враг туда постоянно подбрасывает свои силы, поэтому ситуация очень сложная.

Видео дня

Сазонов отметил, что враг пытался прорваться на Доброполье, а не на Покровск-Мирноград, потому что это открывает возможность россиянам идти на Дружковку.

"Главная цель врага сейчас политическая и военная - это агломерация Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск. Четыре крупных города Донецкой области, вытянутые с юга на север - это главное, что у нас есть в Донецкой агломерации. Именно их захват для врага главный. Не Мирноград с Покровском", - считает военный.

По его словам, враг не может штурмовать Константиновку, потому что постоянно под Торецком и Часовым Яром упирается в нашу оборону, которую прорвать не может. Поэтому Константиновку постоянно обстреливают.

"Там ужас, что происходит. Но даже если враг начнет город штурмовать, то это самый южный город этой агломерации, а дальше - Дружковка, Краматорск, Славянск. Это бесконечно по времени - годами будет штурмовать, а тут шанс зайти с запада и ударить сразу по Дружковке, разбив агломерацию на две", - сказал Сазонов.

Он считает, что враг поэтому и сконцентрировал усилия на Добропольском направлении. По его словам, там огромное количество войска - 51 и 8 российская армия, несколько механизированных дивизий и сразу три бригады морской пехоты.

"Я такой концентрации российских морпехов даже на Курщине не помню. Это такой большой кулак, который должен был идти на Доброполье и возвращать на Дружковку и Константиновку", - подчеркнул военный.

Он считает, что в Донецкой области планы врага полностью разрушены. "Мечта россиян до конца года захватить Донецкую область уже из категории мечтаний, которые являются несбыточными", - подчеркнул Сазонов.

Больше о ситуации вблизи Доброполья

Как сообщал УНИАН, 29 сентября Главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал Александр Сырский сказал, что на Добропольском направлении благодаря четко спланированным и смелым действиям наших войск часть подразделений врага оказалась в окружении.

Отмечал, что общие потери оккупантов на Добропольском направлении составляют 3185 человек, из них безвозвратные - 1769. При этом добавил, что захватчики потеряли 969 единиц вооружения и военной техники.

Вас также могут заинтересовать новости: