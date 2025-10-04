Российские оккупанты потенциально могут быть вынуждены сдаться в плен, говорит военный.

Российские оккупационные войска рассматривали Добропольское направление фронта как такое, которое позволит им продвигаться в сторону Краматорска и Славянска в попытках оккупировать всю Донецкую область. Но россиян там не просто остановили, произошло рассечение вражеских войск, заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

В эфире "Украинского Радио" он пояснил, что россияне рассчитывали на возможность двигаться в сторону окружения Мирнограда. В то же время наступление на Покровском направлении, по мнению врага, должно было помочь им с окружением Покровска и Мирнограда с последующим взятием Донецкой области под контроль.

"Параллельно не забывайте об активности противника на Константиновском направлении, которая должна была бы завершить наступление российских войск с востока, показать большое наступление. Это замысел. Враг, конечно, сконцентрировал серьезные силы, но факт, что россияне не просто остановлены, а произошло определенное рассечение их войск в районе Вольное-Софиевка", – пояснил он.

Видео дня

По словам Тимочко, противнику максимально пытаются помочь вражеские военные с уже оккупированных территорий – ставится задача деблокировать силы, поэтому происходят атаки российских морпехов. Те же россияне, которые в окружении, "прекрасно понимают, что их будет ждать даже не от Украины, а от России", добавляет военный.

"По сути в рамках масштабного наступления 2025 года россияне могут потерпеть оперативное или стратегическое поражение с большим количеством сдачи в плен или одномоментного уничтожения их войск. То есть в военно-политическом стратегическом плане это такой удар по их общему военному замыслу оккупации всей Донецкой области, что это может привести к беспорядкам в России. Дело в том, что Путин изо всех сил пытался показать, что они наступают, что они могут проводить в нескольких направлениях атаки", – отметил Тимочко.

Он отметил, что Силы обороны Украины вышли из Курской области "с минимальными потерями". Россияне же не смогли показать ни окружения войск, ни большого количества трофеев, сказал Тимочко.

"Теперь россияне пытаются замолчать Сумщину. И здесь имеем Доброполье, где потенциально их войска могут быть вынуждены сдаться в плен. Представьте, какой это может быть шок для россиян, российской пропаганды и Путина в частности, особенно сейчас, когда США сконцентрировали свое внимание на Украине, когда президент США Дональд Трамп, кроме каких-то финансовых интересов в отношении России или наших редкометаллов, больше обращает внимание на ход боев на линии фронта. Можно предположить, насколько это может сейчас изменить его подход к планам ускорений передачи оружия или наращивания передачи оружия. Поэтому Добропольское направление – крайне значимое и важное сейчас", – констатировал он.

Война в Украине: ситуация на фронте

Российские оккупационные войска начали штурмы на новом участке фронта. Как сообщил представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, речь о Запорожской области. По его словам, враг пытается окончательно взять под контроль Каменское и Плавни.

Между тем Силы обороны продолжают наносить оккупантам значительные потери. В частности, был поражен малый ракетный корабль "Буян-М".

Вас также могут заинтересовать новости: