Сейчас у Украины есть только один выбор: либо умереть, либо уничтожить Россию, - нардеп

Костенко считает, что Путин продолжит притворяться, что он стремится к миру, но это лишь его игра.

Между Украиной и Россией могут быть только точечные перемирия, чтобы показать, что российский диктатор Владимир Путин якобы к чему-то готов, но это часть его игры. Об этом в интервью "24 каналу" сказал Роман Костенко, народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Окончания войны я точно не вижу. Конечно, все может быть, но я не вижу этого в ближайшей перспективе", - отметил парламентарий, отвечая на вопрос, видит ли он окончание войны в ближайшей перспективе.

По его мнению, Путин "будет играть" переговорами, энергетическим перемирием, однодневным, недельным перемирием, чтобы просто "держать внимание" президента США Дональда Трампа. Костенко добавил, что глава Кремля так "будет играть" для того, чтобы американский президент думал, что он якобы может на что-то согласиться и не арестовывал его "теневой флот" и не накладывал санкций, а также, чтобы Россия могла строить ракеты, чтобы не было санкций против ее сателлитов.

Нардеп считает, что для Украины сейчас есть только два пути окончания войны:

"Кто бы там что ни говорил, как бы ни выступал против войны – я тоже против войны – но другого выбора нет: или умереть, или уничтожить Россию. Это все".

Костенко добавил, что не верит в конец войны в ближайшем будущем. По его словам, могут быть только точечные перемирия, но это не свидетельствует о том, что Путин действительно хочет мира.

Первые результаты переговоров в Абу-Даби

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встречи Украины, России и США в Эмиратах завершились. Главное, на чем сосредоточились во время обсуждения, – это возможные параметры окончания войны.

По итогам встреч все стороны договорились доложить в своих столицах о каждом из аспектов переговоров и согласовать дальнейшие шаги с лидерами.

