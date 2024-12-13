Сергей Гармаш объяснил, почему Украине приемлема "заморозка" войны.

План Китая и Бразилии по завершению войны в Украине не является антиукраинским и Украине надо с ним работать, заявил аналитик и журналист Сергей Гармаш в эфире Киев24.

"Мирные инициативы Китая и Бразилии - там 6 пунктов - я считаю, они вполне приемлемы для нас. И в принципе, я думаю, нам надо "играть" с этим планом. Уже сейчас можно начать диалог с Пекином по этому плану. Там ничего нет антиукраинского. Там о прекращении ударов по гражданским объектам, в том числе энергетическим, об обмене пленными, о гуманистических условиях для пленных", - сказал Гармаш.

Однако он отметил, что сомневается, что этот план является приемлемым для Москвы.

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"В этом плане первым пунктом идет двустороннее прекращение огня. И если мы сейчас прекращаем огонь двусторонне, то у нас остается часть Курской области РФ, часть Донецкой... А это невыгодно Путину. Поэтому Путин не будет поддерживать этот план. И я считаю, нам на этом надо играть. Особенно после того, как Трамп фактически благословил контакты с Китаем, когда написал после Нотр Дама в своем посте, что Китай поможет. Непонятно, как и кому он поможет, но это уже есть "благословение" на контакты по этому поводу. Поэтому все не так однозначно на самом деле", - отметил Гармаш.

По его словам, риторика китайского лидера Си Цзиньпина не пророссийская.

"Китай создает для российской экономики определенные проблемы из-за американских санкций, Китай дистанцируется немного от Москвы из-за того, что непонятно, что будет с Трампом (его дальнейшие действия). Для Китая вопрос США намного важнее, чем вопрос России", - подчеркнул Гармаш.

Аналитик говорит, что не согласен с выводом Института изучения войны о том, что Китай помогает Кремлю легитимизировать захват украинских территорий.

"Нет, Китай играет в свою игру. И он, скажем так, и не друг Украины, но не думаю, что он друг России. Он просто использует Россию для того, чтобы решать свои экономические, политические проблемы", - объясняет Гармаш.

Заморозка - единственный реалистичный сценарий

Прекращение боевых действий, так называемая "заморозка" войны, что предусматривают китайские инициативы, - это, как уверяет аналитик, единственный на сейчас реалистичный сценарий. Учитывая, в частности, что США могут сократить свою военную помощь.

"Ни один план Кэллога, Трампа не предусматривает возвращения Украины на свои границы, не предусматривает того, что Россия просто отойдет с нашей территории. Это нереалистично, к сожалению", - подчеркнул Гармаш.

А "заморозка" боевых действий позволит Украине сконцентрировать свои силы для создания вооруженного паритета, и реализовать меры по обеспечению безопасности от нового нападения РФ по крайней мере на долгое время.

"Сейчас даже Трамп уже соглашается с инициативой Макрона, что могут быть введены на территорию Украины войска европейских стран после "заморозки". И именно для этого, я считаю, нам нужна "заморозка". Эти войска будут гарантией для ненападения РФ на Украину. Более того, если Запад не хочет повторения рецидива - агрессии со стороны РФ, он создаст нам такую военную поддержку, которая обеспечит нам паритет с РФ. То есть нам дадут оружие и возможности, которые уже заставят Путина задуматься, хочет ли он снова напасть", - отметил Гармаш.

Конечно, добавил он, РФ тоже в это время будет готовиться к войне, но и Украина тоже.

"Нам нужна эта пауза для этой подготовки. И это уже будет зависеть от нас - сможем мы создать этот паритет с РФ в военном плане, чтобы она снова не напала, или нет. Но в любом случае нам нужна "заморозка" сейчас. Другого варианта у нас просто нет", - убеждает Гармаш.

Он добавил, если между США и Китаем дальше будет создаваться еще большее напряжение, то Китай будет поддерживать Россию, а США вынуждены будут поддерживать Украину, даже через нежелание Трампа.

"Все же понимают, что проигрыш Украины будет проигрышем всего Запада", - подчеркнул аналитик.

Китай и война в Украине

Как сообщал УНИАН, 1 ноября США и Южная Корея призвали Китай использовать свое влияние на Россию и КНДР, чтобы предотвратить эскалацию войны.

По словам экспертов, Пекин может не одобрить более тесное военное партнерство между Россией и Северной Кореей, поскольку считает его дестабилизирующим.

Вчера, 12 декабря заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев встретился с председателем Китая Си Цзиньпином. Его второй раз за время полномасштабной войны РФ против Украины позвали в Пекин. В прошлый раз это было в декабре 2022 года, тогда говорили, в том числе, о недопустимости ядерного удара.

В американском Институте изучения войны заявили, что Китай просто помогает Кремлю легитимизировать захват украинских территорий. В отчете ISW отмечалось, что во время переговоров российская сторона в очередной раз озвучила свои ультимативные требования к Украине, а Китай предоставил платформу для их распространения.

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