Такая помощь будет предоставляться в период действия военного положения с возможностью продления.

Украинские врачи, которые начиная с 2025 года закончили интернатуру в одном из 20 государственных учреждений высшего образования, подчиненных Министерству здравоохранения или Министерству образования и науки, могут получить 200 тысяч гривень единовременного пособия. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Отмечается, что единовременное пособие будет предоставляться в период действия военного положения с возможностью продления врачам, которые после завершения интернатуры заключили договор на работу врачом минимум на три года в медучреждении государственной или коммунальной формы собственности: в сельской местности или на прифронтовых территориях.

Нужно связаться с выбранным медучреждением и выяснить, не превышает ли укомплектованность врачебных должностей в нем 75% и готово ли медучреждение заключить как минимум трехлетний договор о работе. Если оба условия выполняются, врач заключает договор с медучреждением минимум на три года, а медучреждение выдает письмо, которым подтверждает свое соответствие требованиям постановления по расположению и укомплектованности должностей.

Видео дня

Кроме того, можно заключить такой договор с учреждением, в которое врач уже устроился после завершения интернатуры, если он соответствует приведенным требованиям.

В Минздраве отметили, что выбранная врачом вакансия на момент трудоустройства должна размещаться на Едином веб-портале вакансий.

Врач должен до 10 октября подать в учреждение высшего образования, где он или она проходила интернатуру, следующие документы:

заявление на имя ректора (в произвольной форме);

письмо-подтверждение от учреждения здравоохранения о соответствии требованиям постановления;

копии документов об образовании - диплома и сертификата о присвоении профессиональной квалификации (подаются только в случае, если этих данных нет в Единой электронной базе по вопросам образования);

документы, подтверждающие трудовую деятельность - копию трудовой книжки (если есть) или выписку из Реестра застрахованных лиц (через Пенсионный фонд);

копию заключенного договора о работе в учреждении здравоохранения.

Заведение высшего образования рассматривает документы и в случае согласования издает приказ о назначении выплаты. Выплата помощи осуществляется до конца бюджетного года.

В Минздраве также отметили, что в случае досрочного увольнения врача по собственному желанию, согласию сторон или за ненадлежащее исполнение обязанностей сумму помощи придется вернуть в течение 10 дней.

В то же время возвращать средства не нужно, если заведение прекратило работу по специальности врача, в случае форс-мажорных обстоятельств, установления инвалидности I или II группы врачу или его близким, а также в случае призыва врача в армию.

Стипендии и зарплаты в Украине - последние новости

10 августа стало известно, что Министерство образования планирует повысить размер студенческих стипендий, которые сейчас составляют - обычная 2100 грн, а повышенная - почти 3000 грн.

Ранее сообщалось, что в ближайшие три года средняя зарплата учителей в Украине будет расти. Со следующего года этот показатель будет увеличиваться и составит: 17 тыс. гривень - в 2026 году; 18,3 тыс. гривень - в 2027 году; 19,6 тыс. гривень - в 2028 году.

Вас также могут заинтересовать новости: