Ведущая также призналась, на что обращает внимание во время воспитания трех дочерей.

Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик откровенно рассказала об отношениях с ее мужем, хореографом Андреем Диким. В интервью программе "Утро в Большом Городе" звезда поделилась, как им удается избегать кризисов в браке на протяжении многих лет.

Ребрик признается, что пользователи соцсетей всегда пытаются найти ложку дегтя в их семье. На что она отвечает, что это пустая трата времени, ведь они с мужем прилагают максимум, чтобы держать в отношениях баланс. По словам женщины, она всегда мечтала о такой семье, которую имеет сейчас.

"Всегда пытаются найти какие-то кризисы или недоразумения в нашей семье. Я говорю, чтобы не тратили время. Я всегда мечтала, чтобы в моей семье был штиль. Кто-то говорит, что вы скучно живете. Я не скучаю в этом штиле. Мне комфортно", - поделилась Лилия.

Также ведущая призналась, изменился ли их подход к воспитанию детей после рождения второй и третьей дочерей. Вместе с мужем они определили определенные слова-табу, чтобы не разделять детей по возрасту.

"Когда первый ребенок и единственный, понятно, что вся любовь направлена на него. Когда у нас родилась Поля, у меня, как у старшей сестры в семье, была установка, что старшая дочь не виновата, что она старшая, у нее тоже должно продолжаться детство. Никогда не говорить, что ты же старшая, должна понять. Помню, мы с мужем проговорили, что это табу-слова", - вспомнила Ребрик.

Напомним, что Лилия Ребрик и Андрей Дикий находятся в браке уже почти 14 лет. Супруги воспитывают вместе трех дочерей: 12-летнюю Диану, 7-летнюю Полину и 1,5-летнюю Аделину. Ранее Ребрик показывала, как изменилась младшая дочь за первый год жизни.

