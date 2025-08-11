В перечне есть представители знака Телец.

Четыре знака Зодиака поднимутся на новый уровень после окончания ретроградного Меркурия. Уже 11 августа 2025 года Меркурий развернется в прямое движение во Льве, открывая путь к ясности, внутренней силе и самоуважению. И хотя перемены почувствуют многие, эти четыре знака получат особое космическое преимущество. Это представители фиксированного креста, отличающиеся упорством, способностью к трансформации и мощным внутренним стержнем, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Телец

Последние месяцы вы занимались глубокой внутренней работой - особенно в теме дома, семьи и личных границ. Ретроградный Меркурий мог подтолкнуть вас к воспоминаниям о детстве, пересмотру привычек и переоценке того, кто или что для вас является настоящим "домом". Теперь, когда планета разворачивается, приходит время навести порядок: улучшить обстановку, создать гармонию в отношениях с близкими или просто сделать свое пространство по-настоящему уютным. Вы почувствуете, что эмоциональные блоки ослабевают, а уверенность и чувство защищенности растут. Это подходящий момент, чтобы отстоять свое право на комфорт и позволить себе насладиться им.

Лев

Это лето вы провели под пристальным вниманием, и не всегда это было легко. Ретроградный Меркурий в вашем знаке мог вытащить наружу старые истории, прошлые версии себя или прежние отношения. Все это давало вам возможность переосмыслить прошлое и принять его. Сейчас начинается этап полной искренности и уверенности. Говорите то, что чувствуете, показывайте свои таланты и не извиняйтесь за то, кто вы есть. Вас ждет ясность в целях и новые открытые двери, которые прежде казались недостижимыми. Ваша харизма будет притягивать нужных людей и возможности, поэтому используйте этот момент, чтобы начать захватывающую и честную главу своей жизни.

Скорпион

Этот период мог принести вам переоценку профессиональных амбиций и общественного имиджа. Ретроградный Меркурий обострил вопросы репутации, карьерных целей и того, каким вас видят другие. Задержки, критика или неожиданные события могли заставить вас перестроить стратегию. Разворот планеты сулит карьерный прорыв, признание или возможность занять более высокую позицию. Время действовать на своих условиях, показывать свои сильные стороны и отстаивать амбиции. Возможно, появятся неожиданные шансы, которые подтвердят, что ваши недавние усилия были не напрасны.

Водолей

Для вас последние недели были посвящены партнерствам и взаимодействию с людьми. Ретроградный Меркурий в этой сфере мог поднять на поверхность старые конфликты или показать, что в отношениях уже не работает. Теперь время выстраивать честный диалог, обозначать личные границы и притягивать в свою жизнь тех, кто вдохновляет и поддерживает. В личной и деловой сфере возможны прорывы - от новых знакомств до восстановления ценных связей. Вы получаете шанс окружить себя людьми, с которыми можно расти и развиваться.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака захлестнет любовь под влиянием Портала Льва.

Вас также могут заинтересовать новости: