В пророссийской АдГ призвали отменить выплаты помощи для украинцев в Германии

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что украинские беженцы в Германии получают гражданское пособие Bürgergeld "несправедливым образом". В интервью телеканалу ZDF он призвал украинцев вернуться домой.

"Есть беженцы, которые приехали в Германию. И которые несправедливым образом получают здесь гражданское пособие. Они должны вернуться обратно в их страну", - сказал Хрупалла.

Также в разговоре с журналистами сопредседатель АдГ заявил о том, что в Украине якобы есть "преимущественно пророссийские регионы". По его словам, в Германии уехали от войны около 3 млн украинцев.

"Поэтому нужно говорить о том, какие этнические группы населения на самом деле должны здесь защищаться", - добавил он.

Кроме того, Хрупалла призвал как можно быстрее закончить российско-украинскую войну, даже если Украине придется пойти на территориальные уступки.

"И если есть компромисс, который нам не нравится, который предусматривает уступку территорий... Но я всегда спрашиваю: каковы альтернативы? Хотим ли мы воевать?", - подчеркнул политик.

В Германии сократят выплаты для некоторых украинских беженцев - что известно

Напомним, что ранее в Reuters писали о том, что в Германии планируют сократить выплаты для новоприбывших беженцев из Украины. Этот шаг может привести к сокращению выплат на 100 евро в месяц на каждого беженца.

Согласно новому законопроекту, беженцы из Украины, которые прибыли в Германию после 1 апреля 2025 года, будут получать помощь в соответствии с Законом о помощи искателям убежища.

