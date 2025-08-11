Звездную пару давно не видели вместе.

Известный американский актер Тимоте Шаламе подогрел слухи о своем разрыве с предпринимательницей и моделью Кайли Дженнер, публично не поздравив ее с днем рождения.

10 августа, когда участница телешоу "Семейство Кардашьян" праздновала свое 28-летие, звезда "Дюны" опубликовал в Instagram-stories фотографию с исторического боксерского поединка, на котором Мухаммед Али празднует победу. Снимок он подписал словами "Мечтай о великом".

Mirror называет такое игнорирование "жестким пренебрежением". Первые слухи о романе Шаламе и Дженнер появились в апреле 2023 года. Официальным дебютом пары стал сентябрь того же года, когда они посетили концерт Beyoncé's Renaissance World Tour в Лос-Анджелесе, где смеялись и целовались в VIP-зоне. После этого влюбленные предпочитали хранить свои отношения подальше от публики, изредка появляясь вместе, но избегая любых публичных комментариев.

В последнее время поклонники заметили отсутствие новых совместных снимков звездной пары, а Дженнер публиковала в Instagram несколько меланхоличных отрывков из песен, что лишь усилило слухи об их возможном разрыве.

В то же время некоторые поклонники актера считают его публикацию тонким намеком на предстоящую спортивную комедийно-драматическую ленту "Marty Supreme", премьера которой запланирована на 25 декабря. Шаламе выступает сопродюсером и сыграл главную роль в фильме, вдохновленном жизнью легенды настольного тенниса Марти Рейсмана.

Другие звездные разрывы

Как сообщал УНИАН, в июле стало известно о расставании американской певицы Кэти Перри и актера Орландо Блума. Представители звезд заявили, что последние месяцы они изменили формат своих отношений, сосредоточившись на совместном воспитании дочери.

Напомним, недавно украинская певица Ольга Горбачева сообщила, что разводится с продюсером Юрием Никитиным после девяти лет брака. По ее словам, разрыв не связан с третьими лицами, а является следствием ее внутренних изменений.

Горбачева призналась, что в определенный момент поняла: чтобы иметь силы строить новое, ей нужно отказаться от чего-то в жизни, и этим "чем-то" стали отношения, в которых ей стало трудно.

