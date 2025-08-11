Существенных осадков на этой неделе ждать не стоит.

Ближайшая неделя в Украине будет сухой, довольно солнечной и очень теплой. Осадки ожидаются только в воскресенье на западе страны. 11 августа в большинстве областей будет комфортная температура +22°...+27°, но постепенно столбики термометров повысятся. На выходных уже практически по всей Украине ожидаются "тридцатки". Об этом сообщает Погода УНИАН.

В начале недели в Украине будет пасмурно. Жаркая погода с температурой +29°...+32° ожидается только на юге и юго-востоке. На остальной территории столбики термометров покажут +22°...+27°.

Во вторник, 12 августа, солнца уже станет больше, ожидается небольшая облачность. Без осадков. По всей стране столбики термометров покажут +24°...+29°.

В среду, 13 августа, температура начнет повышаться. По всей старне уже будет +25°...+29°, на юге - до +31°. Без осадков.

В середине недели, 14 августа по всему правобережью установится ясная и безоблачная погода без намека на осадки. Столбики термометров покажут +25°...+31°.

Перед выходными, 15 августа, в Украине уже будет преобладать ясная и безоблачная погода. Столбики термометров покажут +25°...+30° по всей стране. Без осадков.

В субботу, 16 августа, в Украине ожидается один из самых жарких дней недели. Благодаря ясно и безоблачной погоде с большим количеством солнца воздух прогреется до +27°...+32° по всей стране.

В конце недели, 17 числа, с запада в Украину зайдут небольшие дожди, а температура тут снизится до +27°...+31°. На остальной территории сохранится ясная и безоблачная погода, а воздух прогреется до +28°...+33°.

