В украинской столице в январе может больше не быть морозов.

Во вполне обозримой перспективе, уже в середине века, из-за изменений климата погодные условия в Украине могут стать очень сложными - лето продлится более 5 месяцев и "ударит" по высокогорным Карпатам. Об этом в интервью YouTube-каналу Алексея Суханова рассказала украинский климатолог, член Национальной академии наук США Светлана Краковская.

"Из-за изменений климата лето становится более продолжительным. На западную Украину оно идет все больше и больше", - отметила специалист.

Также можно спрогнозировать, по ее словам, что в будущем, например, уже в середине столетия, лето будет длиться 150-180 дней, то есть более пяти месяцев. Как объясняет исследовательница, такой жесткий сценарий или "более мягкий" зависят от того, как население будет относиться к окружающей среде, проводить хозяйственную деятельность. Соответственно, какие источники энергии будут использовать люди, как много будет выбрасывать парниковых газов и тому подобное.

По словам специалиста, вероятно, температура повысится минимум на 2°С на юге - в Херсонской, Николаевской, Одесской, Запорожской, части Донецкой области. Там среднесуточная температура составит 28-30°С и выше, а, например, в Днепропетровской и Харьковской областях - 24-26°С, на территории Западной Украины - 18-20°С. В высокогорных Карпатах воздух будет прогреваться до +12°...+14°, что для этой местности, по словам климатолога, достаточно высокая температура.

"Самые заметные изменения - уже наблюдаются по экстремальным погодным явлениям, которые в буквальном смысле бьют по голове градом размером с яйцо...", - говорит Краковская.

Запоминается людям, как правило, все, что убивает - мощный ветер, паводок, смерчи, пожары, говорит специалист.

По ее данным, в Киеве среднесуточная температура за год в период 1991-2010 годы составляла 8,1°С. По прогнозам, в 2021-2040 годы она повысится до 9°С, а в январе приблизится к нулю градусов. Среднесуточная максимальная температура за лето в столице была 25°С, а станет "при хорошем сценарии" - +26°.

Изменение климата в Украине - новые угрозы

Напомним, из-за изменений климата, которые приводят к увеличению засушливости и меньшего количества осадков, в Украине распространяются животные, которые ранее в определенных местах не появлялись. Например, в заповеднике в Одесской области исследователи встретили ядовитого желтосумого паука - хеиракантиума.

С этим животным сотрудники нацпарка "Тузловские лиманы" столкнулись во время исследования песчаной косы и прибрежных участков водоемов. Ареал его охватывает субтропики Средиземноморья, но недавно "дошел" до Одесской области.

