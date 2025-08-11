Официальный трейлер original-сериала 'Витя' уже в сети - премьера 1 сентября на Киевстар ТВ

Сюжет сериала рассказывает о молодом автослесаре Вите из города Лубны, который мечтает стать психологом.

Уже 1 сентября 2025 года зрителей ждет премьера первого original-сериала "Витя" от платформы кино и телевидения Киевстар ТВ. Накануне выхода ленты создатели представили официальный трейлер, который дает ближе познакомиться с героем, атмосферой сериала и настроением истории.

Сюжет сериала рассказывает о молодом автослесаре Вите из города Лубны, который мечтает стать психологом. Без профильного образования, но с искренним желанием помогать людям, он начинает консультировать клиентов прямо на СТО, сравнивая человеческую психику со строением автомобиля. Его необычный подход привлекает внимание - Витя становится местной знаменитостью. Но что дальше? Остаться в знакомом городе, или попробовать реализовать себя в Киеве - выбор, перед которым стоит герой.

"История Вити с самого начала мне казалась особенной - честной, немного наивной, но очень живой. Мы с командой очень хотели рассказать ее шире - и вот теперь это стало возможным. Для меня этот проект - об искренней, упрямой вере в себя. И я очень хочу, чтобы она передалась зрителям",- комментирует Виктор Дуфинец, актер, соавтор проекта.

Сериал создан на основе одноименного короткометражного фильма режиссера Максима Соседи - его дипломной работы в Украинской Киношколе. Фильм получил награду на Eastern European Short Film Awards, а также был номинирован на фестивале Mykolaichuk OPEN. Полнометражная адаптация сохраняет атмосферу короткого метра, расширяя историю и добавляя новых сюжетных линий. Производством сериала занимается FILM.UA Group по заказу Киевстар ТВ.

""Витя" - это сериал, который сочетает юмор и глубину, легкость и подлинность. Мы в Киевстар ТВ стремимся показывать истории, которые близки украинскому зрителю - с героями, в которых можно узнать себя, и с темами, которые действительно волнуют. Этот проект - еще один шаг в нашей стратегии поддержки локального контента, который имеет смысл и характер",- комментирует Павел Рыбак, СЕО Киевстар ТВ.

"Витя" - один из первых шагов Киевстар ТВ в создании собственного контента. Платформа инвестирует в качественное украинское производство, поддерживает молодых создателей и открывает новые лица - как перед камерой, так и за кадром. Это история о вере в себя, умении слушать и понимать других - и одновременно пример того, каким может быть современное украинское сериальное производство.

Напомним, что официальным саундтреком к сериалу стала песня "По-любому все будет клёво" в исполнении группы Adam и певицы KOLA - легкая, мелодичная и искренняя композиция, точно передающая настроение истории.

Ждите премьеру драмеди "Витя" 1 сентября 2025 года и следите за новостями проекта на официальной странице сериала в Instagram.

Творческая команда:

Автор идеи, режиссер, соавтор - Максим Сусида

Сценарист - Екатерина Холоденко

Соавтор, исполнитель главной роли - Виктор Дуфинец

Продюсер - Алена Тимошенко

Исполнительный продюсер - Ярина Фостяк

Оператор-постановщик - Сергей Граблев

Справочно:

Киевстар ТВ - совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua.

