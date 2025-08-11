Кремль готовится к встрече на Аляске, параллельно расширяя военную инфраструктуру для беспилотников.

Прошлым летом Украина провела беспрецедентную операцию, осуществив вторжение на территорию России в Курской области. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, ключевой задачей было отвлечь силы и технику противника от украинского фронта - и эта задача выполнена, пишет The Washington Post.

"Без Курска Россия использовала бы эти ресурсы для нападения на Украину. Сосредоточение внимания россиян на их территории помогло спасти жизни украинцев", - сказал Сырский.

Операция готовилась в глубокой секретности: даже ближайшие партнеры Украины, включая США, не были проинформированы. По словам Сырского, это было уроком после неудачного контрнаступления 2023 года:

"Победы любят тишину. Они рождаются в тишине и готовятся в тишине".

Шок для Кремля

Вторжение в августе 2024-го стало первым случаем со времен Второй мировой, когда иностранные войска заняли часть российской территории. Украинские силы захватили более 1000 пленных и заставили Москву перебрасывать войска с других направлений.

Когда полковник Дмитрий Волошин, командир 82 десантно-штурмовой бригады, получил приказ работать над вторжением в Россию, его первая реакция была: "высшее командование сошло с ума".

Это было решение, которое имело целью не просто разведку, а стратегически серьезный отвлекающий маневр. Однако уникальность этой операции заключалась в секретности: Волошин вместе с несколькими офицерами засели над видеозаписями и картами Курской области, хранившимися на жестком диске. Чем больше он видел маршрутов и точек прорыва, тем больше понял потенциал миссии. Он начал верить в успех операции. WP пишет:

"Когда Волошин впервые услышал план Сырского, он думал, что командование сошло с ума... Но со временем он понял, что операция может сработать".

Сейчас, спустя год после самого смелого наземного наступления Украины, в сельской местности России в Курской области остались лишь клочки израненных боями приграничных территорий - это плацдарм территории, оставшийся после операции, которая, казалось, должна была изменить траекторию войны.

Когда-то Киев надеялся обменять часть Курщины на собственную территорию, оккупированную Россией. Но после длительного отступления Украина цепляется лишь за несколько десятков квадратных километров, именно тогда, когда президент Дональд Трамп, который будет принимать Путина на Аляске в пятницу, настаивает на мирном соглашении, которое почти наверняка будет предусматривать обмен территориями.

"Курская операция разоблачила неспособность Путина защитить собственный народ от войны, которую он начал. Она заставила Россию отвести войска и технику из Украины, подняла национальный моральный дух украинцев и восстановила веру среди западных стран, которые колебались относительно того, стоит ли вооружать Украину", - пишет издание.

Поворотным моментом стало прибытие в Курск северокорейских военных, чье участие, по словам Сырского, стало решающим для россиян:

"Без корейцев они бы вообще не имели никакого успеха".

Курская операция - главные новости

Как сообщал УНИАН, в начале августа 2024 года Силы обороны Украины вошли на территорию Курской области РФ. За несколько дней удалось захватить ряд населенных пунктов врага, в том числе Суджу.

Бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол, командующий Десантно-штурмовых войск ВСУ рассказал, что основной целью этой операции было не дать противнику наступать на Сумщину.

