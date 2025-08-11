Она призывает девушек бежать от абьюзеров.

Украинская модель, победительница конкурсов "Мисс Украина - Вселенная" и "Мисс Интерконтиненталь Украина" Анна Неплях прокомментировала скандал вокруг актера Константина Темляка, обвиненного в домашнем насилии.

В Instagram-stories она поставила под сомнение, что окружение актера не знало о его проблемах. "Хуже всего - когда публичные люди молчат или опираются на "Не знал, что он такой". Все всегда все знают, и если человек имеет эмоциональный интеллект - он считывает пассивную агрессию и зависимости на раз-два. История о развращении несовершеннолетних - вообще ужас", - написала Неплях.

Неплях напомнила, что ее рассказ о домашнем насилии не удивил никого. Более того, другие девушки писали имя этого человека и говорили, что имели такую же историю:

"Я не верю, что люди меняются... Если человек раз укусила зависимость, а насилие, к сожалению, такой же выброс адреналина, он повторит свою историю, не раз. Он может быть гениальным человеком, и я сама восхищалась его игрой в фильме "Божевільні", но это не исключает того, что этот человек должен нести ответственность за свои действия. Не бывает черного без белого... Но если твое черное вредит не только тебе, но и другим - тебе не место в социуме. А в изоляции - в рехабе или за решеткой".

Модель подчеркнула, что не знает ни одной женщины, которая бы не сталкивалась с любым видом насилия, поэтому девушки должны бежать от газлайтинга, физических расправ и экономического насилия.

"Прямой пример того, что за концом этой истории всегда есть лучшее и счастливое будущее, потому что если бы я осталась там - я уверена, что вряд ли была бы уже жива. Кричать о домашнем насилии - базовый минимум! Он уберегает вас и ваше окружение! Поверьте, мой бывший, при всей его рукопожатности, в адекватных кругах стал не рукопожатным! До сих пор, даже переехав в другую страну - шлейф моей истории идет за ним и это уберегает девушек от того вреда, что он нанес мне", - добавила Неплях.

В чем обвиняют Константина Темляка

Напомним, на днях фотограф Анастасия Соловьева, которая ранее состояла в отношениях с Темляком, обвинила его в домашнем насилии, контроле и развращении 15-летней девушки.

Она заявила, что молчала об этом в течение многих лет, но решила рассказать теперь. Триггером стал романтический клип на песню Jerry Heil и Yarmak, в котором снимался Темляк.

Сам актер признал историю бывшей девушки, объяснив это сложным периодом жизни, алкоголем, запрещенными веществами и нездоровыми отношениями. Он выразил готовность понести юридическую и моральную ответственность за это.

Даша Малахова, актриса и телеведущая, опубликовала заявление, где осудила любое насилие, но заявила, что не считает Темляка абьюзером. Она отметила, что знает его много лет и видела, как он работал над собой.

