Софи объяснила, почему хейтеры ошибаются.

Известную британскую актрису и звезду сериала "Игра престолов" Софи Тернер захейтили в сети.

29-летняя актриса недавно опубликовала в своем Instagram фото с концерта группы Oasis. Некоторые из подписчиков порадовались за Софи, однако были и те, которые обвинили ее в плохом материнстве. Хейтеры писали, что она "забыла" о собственных маленьких детях, а сама развлекается вечером с друзьями.

На такие упреки актриса сразу ответила в сети. Она объяснила недоброжелателям, что не волновалась за детей, потому что они были с отцом.

"О, мне так жаль, что я иногда забываю, что некоторые люди не могут думать самостоятельно. Итак, поймите есть эта сумасшедшая вещь, которая называется совместная опека. Возможно, только возможно, они были с отцом в тот день", - написала актриса.

Что известно о личной жизни Софи Тернер

В 2023 году Тернер развелась с певцом Джо Джонасом. Пара прожила вместе пять лет и у них родились две общие дочери - Вилла и Дельфина. Однако после завершения отношений экс-супруги имели немало споров по поводу опеки над детьми. Был случай, когда Тернер обвинила бывшего в "похищении" детей. Тогда мужчина забрал у дочек паспорта и не позволял им покинуть Америку. Но сейчас они смогли найти общий язык, а сам Джо говорит об экс-супруге так:

"Мои дочери имеют невероятную женщину, на которую можно равняться, в частности их маму. Я хочу, чтобы они, как маленькие девочки, равнялись на замечательных женщин. Я думаю, что ценности, которые я хочу для них, - это быть открытыми к новому и иметь большое сердце, иметь возможность зайти в любую комнату, чувствовать уверенность и знать, что они могут делать буквально все, что захотят".

