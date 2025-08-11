Иван Морозов также рассказал, где сейчас Виктория Смеюха.

Известный украинский стилист Иван Морозов рассказал о личной жизни участниц группы "НеАнгелы". В частности, он признался, правда ли, что Виктория Смеюха родила первенца.

По его словам, сотрудничество с коллективом длилось восемь лет. За этот период они провели много времени вместе и до сих пор поддерживают связь. Однако Виктория исчезла из украинского инфопространства, а по слухам, которые ходили ранее, стала мамой. Эту информацию подтвердил и Морозов.

"Вика и Слава проживают за границей: Слава на Тенерифе, а Вика в Италии. Они там находятся вынужденно из-за маленьких детей, которых они не хотят везти под обстрелы. У Славы время от времени выпадает возможность приехать, потому что здесь ее недвижимость и дела. А Виктория, насколько мне известно, не приезжает исключительно потому, что имеет достаточно маленького ребенка", - отметил Морозов в YouTube-проектеТСН.ua.

Стилист не отметил, когда родила Виктория и какого пола ребенок. Однако добавил, что в будущем экс-дуэт может снова вернуться на сцену.

"Я уверен, как только будет возможность сделать возвращение "НеАнгелов" - они это сделают, потому что не потеряли популярность даже сегодня", - подчеркнул Иван.

К слову, сама Виктория Смеюха официально не комментирует свою личную жизнь и крайне редко появляется в своих социальных сетях.

Напомним, ранее блогер Беспалов говорил о том, что Смеюха сбежала в РФ и пытается строить там карьеру.

