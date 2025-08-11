В РФ утонул буксир 'Капитан Ушаков': почему это произошло

Судно спустили на воду лише три роки тому.

В Российской Федерации произошел очередной прецедент с флотом - утонул буксир "Капитан Ушаков", что подтверждает проблемы в стране-агрессоре с военно-морским флотом.

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины. Речь идет о том, что судно, которое спустили на воду всего три года назад, утонуло из-за затопления вспомогательных механизмов во время работ по его достройке. В частности, буксир погрузился на правый борт, и несмотря на попытки спасти его, оказался полностью затопленным.

"Этот инцидент является очередным подтверждением проблем в российском военно-морском флоте. Как ранее сообщал Центр, Россия имеет многочисленные трудности с поддержанием даже старых военных кораблей", - отмечают в СНБО.

Речь, например, о задержке с модернизацией большого противолодочного корабля "Адмирал Чабаненко" и фактическом списании единственного авианосца "Адмирал Кузнецов". Отмечается, что это - яркий пример технического упадка.

Кроме того, напоминается, что в этом году был отменен главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 27 июля.

"Эти случаи лишь подчеркивают неспособность России поддерживать даже основные элементы своего флота, что является важным фактором для агрессивной внешней политики. Вместо того чтобы строить новые суда, Россия не может даже удержать в строю старые", - говорится в заявлении.

Потеря "Капитана Ушакова"

Напомним, 9 августа в РФ, у причала Балтийского завода в Санкт-Петербурге, затонул большой российский буксир "Капитан Ушаков". Начальник отдела по связям с общественностью Балтийского завода Александр Лебедев сообщил, что накануне судно накренилось, городские спецслужбы и дежурные службы завода пытались спасти буксир, но это не удалось.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте следственного комитета РФ заявило, что буксир затонул во время соответствующих работ по его достройке - произошло затопление помещения вспомогательных механизмов судна.

