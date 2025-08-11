Стоимость "желтого металла" отскочила от двухнедельного максимума.

Цены на золото начали снижаться после недавних ценовых рекордов на фоне анонсированных российско-украинских переговоров по прекращению войны, сообщает Reuters.

Спотовые цены на желтый металл (то есть рыночные цены на золото с неотложной поставкой его покупателю) снизились на 1%, до 3363,31 доллара за унцию (примерно 108,14 доллара за грамм), после того, как 8 августа котировки достигли максимума с 23 июля.

Фьючерсы на американское золото с поставкой в декабре упали на 2%, до 3423,10 доллара за унцию (около 110 долларов за грамм).

"Снижение геополитической напряженности вокруг войны в Украине привело к дальнейшему падению стоимости золота, учитывая заявление президента США Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным на американской земле", - отметил старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.

В свою очередь, технический аналитик Reuters Ван Тао не исключает дальнейшего падения цен на спотовое золото. По его мнению, котировки будут находится в диапазоне 3314-3342 доллара за унцию (или 106-107 долларов за грамм).

Переговоры Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Владимиром Путиным состоятся 15 августа на Аляске. В саммите может принять участие и президент Украины Владимир Зеленский, но официально это пока не подтверждено.

Перед встречей Трампа и Путина, европейские лидеры хотят провести переговоры с американским президентом.

