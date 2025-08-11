Цены на золото начали снижаться после недавних ценовых рекордов на фоне анонсированных российско-украинских переговоров по прекращению войны, сообщает Reuters.
Спотовые цены на желтый металл (то есть рыночные цены на золото с неотложной поставкой его покупателю) снизились на 1%, до 3363,31 доллара за унцию (примерно 108,14 доллара за грамм), после того, как 8 августа котировки достигли максимума с 23 июля.
Фьючерсы на американское золото с поставкой в декабре упали на 2%, до 3423,10 доллара за унцию (около 110 долларов за грамм).
"Снижение геополитической напряженности вокруг войны в Украине привело к дальнейшему падению стоимости золота, учитывая заявление президента США Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным на американской земле", - отметил старший аналитик City Index Мэтт Симпсон.
В свою очередь, технический аналитик Reuters Ван Тао не исключает дальнейшего падения цен на спотовое золото. По его мнению, котировки будут находится в диапазоне 3314-3342 доллара за унцию (или 106-107 долларов за грамм).
Переговоры Трампа и Путина
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Владимиром Путиным состоятся 15 августа на Аляске. В саммите может принять участие и президент Украины Владимир Зеленский, но официально это пока не подтверждено.
Перед встречей Трампа и Путина, европейские лидеры хотят провести переговоры с американским президентом.