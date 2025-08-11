Toyota RAV4 был запущен в производство в Японии в далеком 1994 году.

Рейтинг самых популярных в мире автомобилей класса SUV возглавила Toyota RAV4. Об этом сообщает Focus2Move.

По состоянию на первое полугодие 2025-го Toyota RAV4 обеспечила себе долю рынка 2,4% (-7,4%). Tesla Model Y опустилась на одну позицию и заняла второе место с долей 2,2% (-26,9%). На третьем месте находится Honda CR-V, доля которой составляет 1,8% (-3,9%).

Специалисты отмечают, что в этом году Tesla столкнулась с заметным спадом спроса на свои ключевые модели в Китае. Особенно ощутимо это сказалось именно на Model Y, которая традиционно пользовалась большой популярностью у местных покупателей благодаря просторному салону и статусу кроссовера.

ТОП-10 самых популярных кроссоверов:

Toyota RAV4 (-7,4%);

Tesla Model Y (-26,9%);

Honda CR-V (-3,9%);

Hyundai Tucson (-3,1%);

Kia Sportage (+6,2%);

Volkswagen Tiguan (+2,9%);

BYD Song (+6,4%);

Honda HR-V (-3,9%);

Mercedes GLC (-0,9%);

Hyundai Creta (+7,7%).

Рынок кроссоверов - модели, которые достойны внимания

Недавно специалисты U.S. News & World Report определили лучшие кроссоверы 2025 года. Лидером рейтинга стал автомобиль Kia Telluride, который может похвастаться просторным интерьером и богатым оснащением. Помимо этого специалисты отмечают, что автомобиль выделяется приятной управляемостью и удобной информационно-развлекательной системой.

Также напомним, что ранее известный специалист назвал самый надежный бюджетный подержанный кроссовер.

