Оккупанты возобновили механизированные штурмы на юге, - Волошин

На юге российские оккупанты впервые за несколько недель возобновили штурмовые действия с использованием бронированной техники и мотоциклов. Они пытаются наступать в направлении населенных пунктов Малая Токмачка и Новоданиловка. Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии корреспонденту "Укринформа".

"Прошедшие сутки на южном направлении были довольно напряженными, потому что противник попытался возобновить штурмы механизированными колоннами с применением танков и бронетехники, а также возобновил штурмы с применением мотоциклов", - сказал он.

Волошин отметил, что оккупанты осуществили штурм с применением бронетехники в направлении населенного пункта Малая Токмачка.

"Привлекались танк, БМП, другие бронемашины, четыре багги и мотоциклы, а также несколько десятков личного состава. Силы обороны Украины успешно отразили эту атаку, уничтожив танк, повредили боевые машины, уничтожили четыре багги и мотоцикл, более 30 человек среди живой силы противника", - подчеркнул спикер Сил обороны юга.

Волошин поделился, что на юге украинские военные уничтожили вражеский ракетный комплекс "Бук". Также вечером 10 августа россияне в составе около 40 человек с трех направлений тремя мотоциклетными группами пытались атаковать позиции Сил обороны в направлении Новоданиловки.

"На юге где-то около нескольких недель противник не применял бронетехнику, очень редко применял мотоциклы, а это вчера и сегодня он применяет и бронетехнику, и мотоциклы, и багги, в частности в направлении Малой Токмачки и Новоданиловки. Кроме того, в Малой Токмачке противник применял бронетехнику еще и под прикрытием штурмовой авиации", - заявил спикер Сил обороны юга.

По словам Волошина, уже сегодня враг снова проводит штурмы с применением мотоциклов на населенный пункт Новоандреевка. Он отметил, что противник увеличил количество штурмовых действий на 36%

Ситуация на фронте - важные новости

Ранее командир экипажа БпЛА "Кара Небесная" бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины (НГУ) Андрей Отченаш рассказал, что на Покровском направлении ситуация остается очень сложной. По его словам, россиян там сейчас огромное количество.

Кроме того, аналитики DeepState сообщали, что россияне оккупировали село Затышок в Донецкой области. Также оккупанты продвинулись еще в четырех населенных пунктах Донецкой области - на константиновском направлении и возле Часового Яра.

