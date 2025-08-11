Рютте: В мирном соглашении могут де-факто признать контроль РФ над частями Украины

Генсек отметил, что основной вопрос заключается в том, какие гарантии безопасности Украина получит Украина в рамках будущего соглашения.

Саммит между президентом США Дональдом Трампом и главой России Владимиром Путиным на Аляскестанет важным испытанием для прекращения войны в Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире телеканала ABC News.

"Следующая пятница будет важной, потому что это будет проверка Путина, насколько серьезно он настроен на прекращение этой ужасной войны. Когда дело дойдет до полномасштабных переговоров, и будем надеяться, что пятница станет важным шагом в этом процессе. ... Речь будет идти о территории. Речь будет идти, конечно, о гарантиях безопасности, но также об абсолютной необходимости признать, что Украина сама решает свое будущее, что Украина должна быть суверенным государством, которое само решает свое геополитическое будущее - конечно, без ограничений по численности своих вооруженных сил. А для НАТО - не иметь никаких ограничений относительно нашего присутствия на восточном фланге", - сказал Рютте.

Он также признал, что Россия контролирует часть довоенной территории Украины. Впрочем, вопрос будет заключаться в том, как двигаться дальше после прекращения огня, включая то, что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины.

"Когда речь идет о вопросах территории, когда речь идет о признании, например, возможно, в будущем соглашении, что Россия контролирует де-факто, фактически часть территории Украины, это должно быть эффективное признание, а не политическое признание де-юре", - отметил Рютте.

Саммит на Аляске - главные новости

Как сообщал УНИАН, саммит на Аляске между правителем России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом должен состояться в пятницу на территории штата Аляска.

Главная цель саммита - обсуждение возможного урегулирования войны в Украине, в частности путей достижения мира и прекращения боевых действий. Белый дом одновременно планирует пригласить к переговорам и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы сделать встречу трехсторонней.

