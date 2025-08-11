Многие курортники отказались от отдыха на популярном испанском острове из-за антитуристических протестов.

В последние пару лет по Испании прокотилась волна массовых протестов против чрезмерного туризма, причем порой довольно агрессивных – доходило до обливаний отдыхающих водой и оскорбительных надписей в самых популярных местах.

И это возымело желаемый для активистов эффект – многие курортники, в первую очередь британцы, отказались от отдыха на популярном испанском острове Майорка. Однако теперь местный туристических бизнес оказался в затруднительном положении – местные рестораны и пляжи остались без клиентов, пишет The Express.

Отмечается, что, согласно последним статистическим данным Национального совета по туризму Turespaña, уровень безработицы в туристическом секторе Балеарских островов стремительно растет, вызывая панику в отрасли. Так, во втором квартале года в теризме были заняты 181 769 человек по всем островам, что на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 154 902 человека работали в отрасли по контракту, что на 16,2% меньше, чем в том же квартале 2024 года, а 26 867 человек работали как частные, что на 44,6% больше, чем в предыдущем году. Это самое большое падение занятости в сфере туризма среди автономных сообществ Испании.

Считается, что этот спад туризма вызван ростом цен, протестами против чрезмерного туризма и изменением поведения туристов. Местные жители Майорки говорят, что некоторые курорты "полностью мертвы", а официальные лица утверждают, что демонстрации против чрезмерного туризма "отпугивают туристов".

"Туристы, в которых мы заинтересованы, уезжают. Они не чувствуют себя желанными гостями и уезжают в другие места", – отметил глава ассоциации ночной жизни Мигель Перес-Марса в комментарии газете Majorca Daily Bulletin.

Сообщается, что ситуация настолько плоха, что сотрудники, которые обычно работают в летний сезон, отправляются в отпуск.

Гиды также испытывают трудности. Президент Коллегии гидов Педро Оливер сообщил, что этим летом продажи экскурсий упали на 20%.

"Если вы генерируете негативные новости, которые имеют последствия в других странах, туристы выбирают другие направления для отдыха. Мы посылаем сигнал, что нам не нужны туристы, и что вокруг слишком много людей", – сказал он.

Но не все расстроены падением туризма в Испании.

"Очень хорошие новости. Посмотрим, перестанем ли мы зависеть от туризма и восстановим ли деловую активность в Испании. Туризм нужно как-то регулировать, и посмотрим, лопнет ли из-за этого пузырь на рынке недвижимости, и люди снова смогут покупать дома, как раньше", – написал один из пользователей соцсетей.

"Новости представляются плохими, но на самом деле они хорошие. С туризмом все в порядке, но поток туристов в Малагу оказался больше, чем город мог обслужить. Я бы лучше позаботился о 10 туристах хорошо, чем о 100 плохо", – добавил другой пользователь.

Протесты против туризма на Майорке

Как сообщал УНИАН, ранее представители бизнеса в сфере туризма и развлечений Майорки уже жаловались на падение доходов этим летом из-за оттока туристов на фоне массовых протестов – иностранцам дали четко понять, что им здесь не рады, и они выбрали другие направления для отдыха.

Одной из самых агрессивных форм борьбы с туристами на острове стали ложные данные о якобы "скрытых жемчужинах", которые на самом деле являются опасными местами – в результате ничего не подозревающие люди вместо "замечательных пляжей" попадали в неблагополучные районы с наркоманами и преступниками.

