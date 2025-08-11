По словам Отченаша, враг изменил свою тактику и больше не пытается закрепляться в городах.

На Покровском направлении ситуация очень сложная, россиян там сейчас "нереально огромное количество". Об этом сказал командир экипажа БпЛА "Кара Небесная" бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины (НГУ) Андрей Отченаш в эфире Киев24.

"На линии обороны бригады "Рубеж" действительно ситуация достаточно напряженная. Количество военнослужащих РФ невероятно огромное. Сказал бы, что за все мое участие в войне с 2022 года по сегодня я никогда не видел такого большого количества россиян. При том что наша бригада стояла на самых сложных направлениях, начиная от Бахмута, заканчивая освобождением территорий на Харьковщине, операциями в Северском районе и тому подобное. Сейчас действительно ситуация сложная, потому что противника нереально огромное количество", - рассказал командир.

При этом, по словам Отченаша, враг изменил свою тактику и больше не пытается закрепляться в городах, а имеет целью продвинуться как можно дальше на север от Покровска, находя уязвимые места в украинской обороне.

"Основная задача противника не занять населенный пункт. Они продвигаются максимально дальше, обходя их. То есть они изменили свою тактику боя и пытаются обходить населенные пункты, не закрепляться там. Они пытаются находить наши сложные места и продвигаться на север", - сказал защитник.

По его словам, противник пытается окружить несколько конгломераций, создавая "огневые мешки". Отченаш отметил:

"И мы видим уже "огневой мешок" между Покровском и Мирноградом. Мы видим попытки противника создавать "огневой мешок" в Константиновке, в Северске. То есть они пытаются закрыть эти территории, создав для нас очень большие проблемы. Но силы обороны Украины, в том числе наша бригада "Рубеж" пытаемся делать все возможное и невозможное, чтобы остановить врага".

Он отметил, что сейчас значительно превосходящего врага украинские защитники сдерживают "львиной силой украинской нации".

"Однозначно нам не хватает личного состава, не хватает вооружения, не хватает абсолютно всего... Но мы пытаемся сдерживать врага и наносим ему невероятные удары. Противник уничтожается ежедневно и в таком количестве, что просто трудно представить. Я уверен, что любую страну мира такие потери уже давно бы остановили, но, к сожалению, Россия абсолютно не учитывает количество потерь", - подчеркнул военный.

По его словам, оборонцам нужно больше БПЛА, наземных роботизированных комлексов.

"Если мы понимаем, что не можем закрыть дыру с человеческим ресурсом из-за того, что реально сейчас на одного военнослужащего 12-15 россиян, то, по моему мнению, единственный вариант который у нас есть, это максимально заменять все роботизированной техникой различного типа", - отметил Отченаш.

Война в Украине - ситуация на Покровском направлении

Как сообщал УНИАН, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сирский недавно отметил, что Покровск держится уже более года интенсивного давления со стороны российской армии. По его словам такая длительная оборона Покровска стала возможной в значительной степени благодаря решимости украинских войск и созданию барьеров, таких как минные поля, которые привели к 30-процентным потерям среди российской техники на этом участке фронта.

Однако сейчас некоторые военные обозреватели и аналитики предупреждают, что с Покровского направления могут быть плохие новости. Как отметил военный эксперт Михаил Жирохов, ситуация на Покровском направлении выглядит очень плохо, потому что россияне активно продвигаются.

