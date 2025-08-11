Зафиксировано три попадания.

Сегодня утром дроны атаковали Нижегородскую область России, попав по приборостроительному заводу в Арзамасе, который производит компоненты для российских ракет.

По данным тг-канала "Киберборошно", атака была успешной, зафиксировано три попадания. Также в тг-канале показали фото, на котором видно выбитые окна и пробоины в крыше и стенах в нескольких зданиях на территории завода.

Отмечается, что данный завод входит в состав "Алмаз-Антея" и корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и производит ключевые элементы, которые применяются в российских ракетах. Среди них - система К-051 (М), используемая в крылатых ракетах Х-32; блоки демпфирующих гироскопов БДГ-1М, предназначенные для крылатых ракет Х-101; и блоки рулевых электрифицированных машин (БРЭМ-3) и автоматические системы ликвидации (АСЛ-1), интегрированные в ракеты Х-59.

Напомним, Арзамасский приборостроительный завод основан в 1957 году и специализируется на производстве военной и гражданской продукции для авиационных и космических систем. Он расположен на расстоянии около 800 км от государственной границы Украины. Предприятие производит для военных нужд гироскопические приборы, системы управления, бортовые электронно-вычислительные машины, рулевые приводы и контрольно-проверочные комплексы.

Удары по РФ

Перед этим в ночь на 10 августа Силы беспилотных систем Украины, вместе с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу. В результате попадания беспилотника на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. Его годовая мощность переработки составляет до 7 миллионов тонн нефти.

