Певица профессионально вышла из этой ситуации.

Американской актрисе и певице Дженнифер Лопес пришлось "спасаться" от насекомого на концерте в Казахстане.

В воскресенье, 10 августа, она дала сольный концерт на Центральном стадионе города Алматы. Согласно данным местных СМИ, выступление звезды в рамках мирового тура Up All Night посетили более 20 тысяч поклонников.

На опубликованном фанатами видео можно увидеть, как во время концерта по телу певицы начинает ползти насекомое, похожее на кузнечика. Лопес чувствует его лишь в тот момент, когда оно оказывается на ее шее. В какой-то момент звезда резко и эффектно сбрасывает насекомое с себя, сказав фанатам:

"Он меня щекотал".

Лопес сделала репост этого видео, поэтому оно собрали множество комментариев и реакций. Пользователи сети шутят, что этому кузнечику очень сильно повезло.

"Какой-то счастливчик".

"Она просто лучшая! Действительно веселый момент, но в то же время такой профессиональный!".

"Всегда профессионал".

"Справилась с этим так хорошо. Я бы сразу же потеряла сознание".

"Я хочу быть на месте этого кузнечика".

Другие новости из жизни Джей Ло

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально развелись после двух лет брака. Певица подала на развод в августе 2024 года, указав в документах причину - "непреодолимые разногласия". Она также вернула себе девичью фамилию Лопес.

Бен Аффлек, в свою очередь, впервые прокомментировал развод в интервью журналу GQ. Он отметил, что их расставание не было результатом скандалов или интриг, а стало естественным завершением отношений, подобным тому, что случается во многих парах.

В этом году стало известно, что Лопес может сыграть главную роль в экранизации книги Лив Константин "Последняя миссис Пэриш". Это будущий фильм Netflix, где звезда играет мошенницу, которая пытается проникнуть в доверие к богатой семье.

