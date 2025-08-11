Средняя цена гектара за все время работы рынка земли находится на уровне 37 тысяч гривень.

В июле 2025-го средняя цена гектара сельскохозяйственной земли в Украине составляла 69 628 гривень, тогда как в июне его стоимость находилась на уровне 60 789 гривень. Об этом сообщает онлайн-база данных Opendatabot.

Отметим также, что в июле прошлого года средняя цена гектара составляла 51 600 гривень.

Растет и площадь проданных земель. В прошлом месяце она составила 21 611 га, тогда как в июне этот показатель находился на уровне 20 852 га. В июле прошлого года было продано 20 068 га.

Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области, где цена гектара составляет 180 137 гривень. Также большие цены можно наблюдать в центральной части Украины.

Самые низкие цены на землю можно видеть в прифронтовых регионах. Так, в Донецкой области земля стоит 30 665 грн/га. Несколько более высокие цены наблюдаются в Запорожской области - здесь земля стоит 35 246 грн/га.

Рынок земли позволяет купить и продать сельскохозяйственные земли. Соответствующий мораторий сняли 1 июля 2021 года - через 20 лет после того, как он был введен. Желающие могут найти земельный участок для покупки с помощью специализированных маркетплейсов или площадок для электронных торгов.

Средняя цена гектара за время работы рынка земли находится на уровне 37 тысяч гривен. В первый месяц после того, как была возобновлена работа рынка (май 2022 года) цены достигали 43 тысячи гривень за гектар.

Ранее УНИАН сообщил, что средняя стоимость гектара с момента открытия рынка земли и до июня этого года выросла на 60%. За четыре года с того момента, как начал работать рынок украинцы вложили в землю более 30 миллиардов гривен.

