Акции компании Tianqi Lithium Corp. подскочили на Гонконгской фондовой бирже почти на 20%.

Цены на литий резко выросли в понедельник, 11 августа, после того, как китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. остановил работу крупного рудника. Об этом сообщает Bloomberg.

Остановка работы шахты породила спекуляции относительно того, что Пекин может приостановить и другие проекты в рамках борьбы с избыточными мощностями в экономике. Как сообщается, акции компании Tianqi Lithium Corp. подскочили на 19% в Гонконге, тогда как акции Ganfeng Lithium Group Co. выросли на 21%.

Австралийские горнодобывающие компании также продемонстрировали рост после того, как CATL подтвердила закрытие шахты. Цены на металл для производства аккумуляторов на Гуанчжоуском фьючерсном рынке достигли дневного лимита.

Самый активный фьючерсный контракт на карбонат лития на Гуанчжоуской фьючерсной бирже сегодня подскочил на предельные за день 8%. Ноябрьский контракт торговался на уровне 81 000 юаней за тонну, что выше пятничного расчетного значения в 75 000 юаней.

Судьба шахты CATL в течение нескольких недель находилась под пристальным вниманием на фоне разговоров о том, что власти не продлят ее лицензию. Это не удивительно, ведь по данным Bank of America Corp., на эту шахту приходится около 6% мировой добычи лития.

В свою очередь китайская компания заявила, что остановка работы шахты окажет незначительное влияние на ее общие показатели.

Отметим, что как и многие другие китайские производители аккумуляторов, CATL в последнее время активно расширяла инвестиции в минералы - от лития до никеля и кобальта. За счет этого она хотела обеспечить долгосрочные поставки и снизить затраты. Такая вертикальная интеграция, в свою очередь, способствовала стремлению Китая стать ведущим в мире производителем электромобилей.

Стоит также сказать, что сейчас производители лития активно борются с глобальным избытком предложения, который ухудшается из-за снижения спроса на электромобили, включая отмену президентом Дональдом Трампом стимулов для этой отрасли в США.

Китайские геологи обнаружили гигантское месторождение лития в Ченчжоу, что в провинции Хунань. По словам специалистов, находка может изменить глобальные цепи поставок аккумуляторов. Кроме лития, в месторождении также обнаружили значительное количество других важных минералов, которые еще больше повышают его экономическую и общую стратегическую значимость.

Также ранее сообщалось, что в Донецкой области россияне получили контроль над территорией, где находится ценное месторождение лития. И хотя оно относительно небольшое, аналитики отрасли называли месторождение одним из самых ценных в Украине.

