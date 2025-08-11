Сейчас его посещают лишь любители острых ощущений, желающие побродить по залам, изуродованным граффити и разграбленным до нитки.

В десяти километрах к югу от Дубровника в Хорватии находится туристический комплекс "Купари". В период своего расцвета в 60-х годах это был роскошный курорт на Адриатическом море, способный принять 1600 отдыхающих. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что сегодня там расположено несколько крупных отелей, а сам комплекс полностью заброшен после серьёзных повреждений во время гражданской войны в Хорватии. Сейчас его посещают лишь любители острых ощущений, желающие побродить по залам, изуродованным граффити и разграбленным до нитки.

Курорт представляет собой постапокалиптическую сцену и служил декорациями для фильмов "Игра престолов", "Звёздные войны" и "Робин Гуд". Он служит напоминанием о последствиях войны за независимость Хорватии после того, как югославские войска, отступая под наступающими хорватскими войсками в 1990-х годах, разграбили, обстреляли и сожгли его. Более 30 лет здесь не останавливался ни один гость. Этот участок площадью 15 гектаров был построен в коммунистической Югославии, когда государственные компании и правительство строили курорты вдоль побережья для своих рабочих.

Интересно, что он начинался как небольшой довоенный отель, а затем был национализирован. Вооруженные силы решили продолжить расширение, чтобы предоставить военнослужащим место для отдыха.

Жемчужиной комплекса стал отель "Пелегрин" - модернистское здание, построенное в 1963 году. В нем было более 400 номеров с потрясающим видом на пляж и окрестности. Парковка отеля до сих пор ежедневно используется посетителями пляжа. Историк архитектуры Борис Видакович сказал:

"Отель "Пелегрин" появлялся на обложках архитектурных журналов после своего строительства. В то время он удивил как экспертов, так и широкую общественность. Это здание - один из пионеров, положивших начало новому поколению, новому типу прибрежных проектов".

Важно, что в нынешнем плачевном состоянии, каждый номер украшен граффити, крыша обрушилась во многих местах, и на каждом шагу вас подстерегают опасности.

Состояние отеля Goricina ненамного лучше: снаружи видны масштабы разрушений, а каждый балкон исписан граффити, а стены почернели от пожара. Отель завален мусором, на нём видны явные следы пребывания людей. Здесь находится то, что должно было быть стеклянной оранжереей с потрясающим видом на море, но она находится в аварийном состоянии из-за разбитого стекла.

Отмечается, что отель Kupari выходит на пляж и, вероятно, был довольно дорогим в лучшие годы. Из него открываются панорамные виды и есть отдельные балконы. Его внутренний двор теперь зарос разнообразными растениями и виноградными лозами, которые тянутся вдоль стен.

В мае 2022 года отель перешёл под управление сингапурской гостиничной компании, управляющей десятками отелей класса люкс по всему миру. Новый план - реконструировать и открыть курорт в ближайшие несколько лет.

