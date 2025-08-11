Народная артистка Украины показала, как отдыхает этим летом.

Народная артистка Украины Ольга Сумская показала, как отдыхает этим летом. Звезда театра и кино порадовала поклонников новыми фотографиями. В своем блоге в Instagram она опубликовала целый пост с яркими кадрами в бикини.

На фото 58-летняя актриса предстала на пляже в ярком образе. Ольга была одета в малиновый купальник, завернувшись в полупрозрачное парео такого же оттенка. Свой летний наряд Сумская дополнила стильными солнцезащитными очками.

"Лето, не убегай... Побудь еще с нами..." - подписала фотографии актриса.

Мимо этих фото не смогли пройти и коллеги заслуженной артистки Украины. "Оля, ну очень роскошный цветок", - написала Екатерина Тышкевич. "Что это за роза среди пустыни?", - добавила Наталья Денисенко. А вот главный "холостяк" страны Тарас Цимбалюк оставил в комментариях лишь красноречивое: "Оууууууууу".

Стоит отметить, что актриса действительно не часто делится подобными фото из личной жизни. Поэтому такая реакция поклонников и коллег на такие кадры понятна. В свои 58 лет Ольга поражает внешним видом и чувством стиля.

Недавно Ольга Сумская делилась совместным фото с мужем Виталием Борисюком, которое было сделано 20 лет назад. Уже тогда звездная пара выделялась красотой и стилем.

