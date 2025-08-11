Бывшая девушка актера обвинила его в домашнем насилии.

Если судебная система не предпримет дальнейших шагов, украинский актер Константин Темляк, обвиняемый в домашнем насилии, скорее всего, не понесет никакой ответственности. Как отметила кастинг-директор Орина Петрова в эфире телеканала "Киев 24", вероятно, институт репутации в этой ситуации не сработает.

"Мне жаль, что у нас общество поделилось сейчас на два лагеря: один поддерживает Костю, второй - всех девушек-жертв", - отметила она.

При этом Петрова подчеркнула, что у подобных преступлений, в совершении которых обвинили актера, нет срока давности:

"Если девушки готовы подать иски в суд на Костю, то он за это и через 10, и через 20 лет должен был бы ответить. Закон один единый для всех".

Константин Темляк: что важно знать о скандале

Напомним, на днях бывшая девушка актера Константина Темляка Анастасия Соловьева обвинила его в домашнем насилии:

"Константин Темляк - тиран, абьюзер, манипулятор, нарцисс, зависимый от алкоголя и наркотических веществ человек. Человек, который неоднократно поднимал на меня руку, обвинял в изменах, разрушал мою психику, заставлял сомневаться в своей адекватности и каждый день ломал меня как личность".

Актер отреагировал на обвинения, отметив, что готов понести юридическую и моральную ответственность за свои действия. Темляк заявил, что Анастасия говорит правду, и что в тот период жизни он действительно злоупотреблял алкоголем и наркотиками и мог вести себя неадекватно.

