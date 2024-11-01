Сообщается, что три ведущих американских дипломата встретились с послом КНР.

В связи с отправкой северокорейских солдат для участия в войне против Украины США и Южная Корея призвали Китай использовать свое влияние на Россию и КНДР, чтобы предотвратить эскалацию, пишет Associated Press со ссылкой на представителя Госдепартамента, который говорил на условиях анонимности.

Отмечается, что в начале текущей недели три ведущих американских дипломата встретились с послом Китая в Соединенных Штатах, чтобы подчеркнуть обеспокоенность США и призвать Китай использовать свое влияние в указанных целях.

О "серьезном разговоре" заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. А пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй отметил, что позиция Китая по украинскому кризису "последовательна и ясна":

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"Китай стремится к мирным переговорам и политическому урегулированию украинского кризиса. Эта позиция остается неизменной. Китай продолжит играть конструктивную роль в этом направлении".

По словам экспертов, Пекин может не одобрить более тесное военное партнерство между Россией и Северной Кореей, поскольку считает его дестабилизирующим.

Как отметил эксперт по международным отношениям в китайском университете Жэньминь Ши Инхун, партнерство РФ и Северной Кореи противоречит целям Пекина по установлению мира на Корейском полуострове.

"Тот факт, что Китай пока ничего не сказал о соглашении о военном союзе между Северной Кореей и Россией, указывает на то, что Китай категорически с ним не согласен", - заявил он.

Старший научный сотрудник Инициативы по диалогу США и Китая по глобальным вопросам в Джорджтаунском университете Деннис Уайлдер назвал молчание Пекина по поводу действий Северной Кореи "ошеломляющим". По его словам, Пекин должен найти баланс между поддержкой Москвы и тем, чтобы не злить Запад.

Директор Института американских и восточноазиатских исследований в Университете Ляонина Лу Чао считает, что США не следует ожидать, что Китай будет управлять Северной Кореей.

Северная Корея отправила войска для участия в войне против Украины - актуальное

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в России находится около 10 тысяч северокорейских военных, из них около 8 тысяч - в Курской области. По его словам, солдаты КНДР могут принять участие в боевых действиях уже в ближайшие дни:

"Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боевых действиях против украинских войск, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни".

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