В пятницу, 13 декабря, Россия осуществила масштабную атаку по Украине. По словам президента Владимира Зеленского, враг применил девяносто три ракеты и две сотни БПЛА. При этом, по меньшей мере одна из ракет была северокорейская.

"Это такой "мирный" план Путина - уничтожить все. Это так он хочет "переговоров" - терроризируя миллионы людей. И он не ограничен ни в дальнобойности, ни в покупке необходимых компонентов для производства ракет. Нефть дает Путину достаточно денег, чтобы верить в безнаказанность. Нужна сильная реакция мира: на массированный удар - массовая реакция. Только так останавливается террор", - отметил он.

Интересно, что эта масштабная атака произошла после китайского вояжа заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Его второй раз за время полномасштабной войны позвали в Пекин (в прошлый раз это было в декабре 2022 года, тогда говорили, в том числе, о недопустимости ядерного удара). Сейчас, судя по всему, Китай в частности пытался понять контуры реальных, а не публичных пожеланий РФ по завершению конфликта (читай - соглашений с США по заморозке конфликта) и предложить свое видение отношений Китай-РФ (читай - контуры противостояния с США). Китай демонстрирует желание завершить конфликт, но это точно не приоритет на сегодняшний момент.

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Этот визит в КНР завершился двумя "договоренностями".

Во-первых, Владимир Путин, судя по всему, пообещал Си Цзиньпину то, чего и так не собирался делать: не применять ядерное оружие. А вот в отношении "Орешника" он оставляет эту опцию за собой.

Во-вторых, Путин пока не будет садиться за стол переговоров. И это вполне устраивает Китай, который ждет, когда же новоизбранный президент США Дональд Трамп обратится к Си с предложением надавить на Путина.

В Кремле прекрасно понимают, что неожиданное приглашение лидера Китая на инаугурацию Трампа в конце января, может привести к тому, что Китай и США могут сепаратно от РФ сесть за стол переговоров и попытаться начать говорить о Ялте-2.

Именно поэтому Путин попытается интенсифицировать действия вещи: мясные штурмы и обстрелы энергетики (что мы сегодня и увидели). Плюс, при необходимости, может применить "Орешник".

Собственно, ничего нового, кроме того, что в ближайшее время в переговорную игру попытается уже более предметно вмешаться Китай. Подчеркну: более предметно.

Отдельно стоит отметить, что возможное появление Китая в этих переговорах окончательно превратит Украину в один из многих пунктов к обсуждению.

И нам уже сейчас надо писать возможные сценарии развития событий. К сожалению, даже на экспертном уровне, об этом почти никто не хочет думать.

Вадим Денисенко, политолог