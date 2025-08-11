Москва разворачивает сеть баз для разведывательно-ударных дронов на фоне обострения с США.

Российские пропагандистские СМИ сообщают об открытии первого в стране "Центра управления беспилотными летательными аппаратами" (БПЛА) на Камчатке, который стал частью военно-морской базы дронов.

Как сообщает Defense Express, центр создан для координации работы разведывательно-ударных дронов типа "Форпост" и "Орион" (ранее известных как "Иноходец"). Основные задачи - мониторинг территорий, усиление безопасности Северного морского пути и стратегической базы атомных подводных лодок.

Новый Центр управления будет отвечать за сбор и анализ разведывательной информации, полученной от дронов, чтобы повысить эффективность их использования и обеспечить круглосуточное наблюдение за важными районами.

Особое внимание уделяется безопасности стратегической базы атомных субмарин и их беспрепятственному выходу в океан.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, это событие происходит на фоне обострения военного напряжения: США недавно направили неподалеку от российских границ две подводные ядерные субмарины класса Ohio в ответ на угрозы от Дмитрия Медведева.

Тогда экс-президент России, а ныне топ-чиновник Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожал США "Мертвой рукой" - системой автоматического запуска ядерных ракет по целям в США.

