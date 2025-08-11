Должны достичь отсрочки экопошлины СВАМ, чтобы выжил украинский бизнес, - эксперт

Задача украинского бизнеса сейчас - не модернизация, а выживание, поэтому государство должно достичь договоренностей об отсрочке европейской пошлины СВАМ. Об этом рассказала член правления Клуба мэров, директор Украинского агентства муниципального экономического развития, UMEDA Юлия Чуфистова.

"Наша промышленность понимает, что СВАМ будет ограничивать их в будущем. Но сейчас бизнесу и так трудно, поэтому не нужно ставить им дополнительные преграды. Если мы можем их немножко обойти или отложить, то было бы гораздо лучше. Бизнесу сейчас очень трудно выживать. Им не до этих климатических изменений, к сожалению. Они выживают просто на уровне производственном", - пояснила Чуфистова.

Она отметила, что одновременно с отсрочкой СВАМ можно будет говорить с бизнесом о создании определенных подготовительных условий для модернизации.