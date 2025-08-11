Удары нанесены по Арзамасскому приборостроительному заводу.

Беспилотники СБУ поразили Арзамасский приборостроительный завод, который производит комплектующие к ракетам Х-32 и Х-101, которые летят на мирные украинские города. Об этом УНИАН сообщил источник в СБУ.

По предварительным данным, по нему попали по меньшей мере четыре беспилотника Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины.

"Сегодня утром дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ поразили производственные мощности "Арзамасского приборостроительного завода им. Пландина", который расположен в Нижегородской области РФ", - отметил источник.

Речь идет о предприятии, которое является составляющей ВПК РФ и производит гироскопические приборы, системы управления, бортовые компьютеры и составляющие системы, в частности, для ракет Х-32 и Х-101.

Отмечается, что завод входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

"Предприятия ВПК РФ, которые работают на войну против Украины, являются абсолютно законными военными целями. СБУ продолжает работу по демилитаризации объектов, которые производят оружие для террора мирных украинских городов", - сообщил информированный источник в СБУ.

Успешные удары по России

Как сообщал УНИАН, это не первая успешная операция ЦСО "А" СБУ. В частности, 9 августа беспилотники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним.

Пресс-служба СБУ отмечала, склад находился в населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан.

Беспилотник ЦСО "А" СБУ попал прямо в здание логистического хаба. После взрыва начался пожар. В СБУ отмечали, что расстояние от российско-украинской границы до точки поражения - около 1300 км.

