Уже буквально через 15 лет снег в большинстве регионов Украины будет неожиданностью.

К 2040 году зимы в Украине будут становиться еще теплее, а снег будет редким явлением. Об этом сказала ведущий украинский климатолог, участница IPCC и член Национальной академии наук США Светлана Краковская в разговоре с журналистом Алексеем Сухановым.

Она отметила, что к 2040 году температура самого холодного месяца, а это обычно январь, хотя может иногда быть и февраль, повысится. В частности, в Харькове температура в среднем будет во время холодных месяцев от -4 до - 6 градусов, в Киеве и Львове от 0 до -2 градусов, в Одесской области будет плюсовая температура, а в горных регионах температуры будут ниже нуля и это будет относительная зона холода. По ее словам, будет теплее во многих регионах, в том числе и в Киеве. "Почему подогревает Киев, каким будет центром тепла? Из-за того, что город застроен, с асфальтом и со зданиями, которые нагреваются от солнца и даже зимой это очень хорошо видно", - сказала Краковская.

По ее словам, в некоторых регионах до 2040 года, в частности, в Крыму, Одесской области климатическая весна будет начинаться уже в конце января, а в Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской областях - в феврале. А осень в этих регионах может заканчиваться в декабре, то есть зимы, по сути, может и не быть. Климатолог отмечает, что отопительный сезон значительно сократится в Украине.

Краковская подчеркнула, что боевые действия влияют на климат. "Использование оружия - это взрывы, а во время них определенные вещества попадают в атмосферу и ее загрязняют и являются парниковыми газами и соответственно они истощают наш общий карбоновый бюджет", - добавила она. По ее словам, также во время боевых действий выгорают леса и перестают быть поглотителями парниковых газов.

Зима в Украине - какой погоды ждать украинцам

Как сообщал УНИАН, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института НАН Украины Вера Балабух в интервью "Главкому" рассказала, что климатическая зима в Украине не исчезла, но из года в год становится все короче.

Она отметила, что климатическая зима - это период, когда средняя суточная температура держится ниже нуля. В прошлом году в Киеве было два отдельных периода с минусовыми температурами - с 19 ноября по середину декабря, а потом еще почти три недели в январе.

По ее словам, то, что климатическая зима из года в год сокращается является следствием тех глобальных изменений климата, которые наблюдаются на планете.

