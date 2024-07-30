В Офисе президента отмечают, что Россию еще надо заставить начать реальные переговоры.

Украина готова к мирным переговорам с Россией, но исключительно на основании международного права. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью NV.

"Российская пропагада тратит много средств на то, чтобы создать впечатление, вроде "война идет, но мы готовы к переговорам, Украина не готова к переговорам". Нет, Украина готова к переговорам - это главный пункт. То есть переговоры безусловно нужны, но пункт номер два - на каких условиях, на каких основаниях будут идти переговоры. И здесь Украина четко говорит: "Да, давайте ввести переговоры на условиях, которые опираются на международное право как концепцию". И главное из этой концепции - это территориальная целостность и субъектность, суверенитет государства", - говорит Подоляк.

Вместе с тем представитель Офиса президента отмечает, что переговоры будут плодотворными только в том случае, если будут работать инструменты принуждения агрессора к миру.

Видео дня

"Это поставки оружия в Украину. Его должно быть гораздо больше, в частности надо отменить любые ограничения - неформальные, формальные - на нанесение ударов по инфраструктуре войны, которая находится на любом расстоянии вглубь Российской Федерации. Второе - это экономические санкции. Они должны работать гораздо более объемно, чем сегодня. Цена войны для России должна расти. И третье - это то, чего вообще пока, к сожалению, не существует, это не используется - дипломатическая изоляция. Российская Федерация не может председательствовать, например, в Совбезе ООН, не может использовать те или иные площадки", - отметил Подоляк.

Перспектива переговоров с РФ

Как писал УНИАН, до конца ноября Украина разработает план действий по достижению мира. По словам Владимира Зеленского, Киев начнет "детальные обсуждения с соответствующими странами по вопросам территориальной целостности". Кроме того, Зеленский подчеркнул, что "не может ответить на призывы к прекращению огня, пока Россия продолжает оккупировать украинскую территорию". Для прекращения войны нужны "терпение, поддержка и дипломатическое давление - это три фактора справедливого прекращения войны".

Между тем президент Финляндии Александр Стубб выразил убеждение, что уже достигнута точка, когда должны начаться переговоры между Украиной и Россией. Вывод российских войск с оккупированных территорий не должен быть предпосылкой для этого, считает он.

Вас также могут заинтересовать новости: