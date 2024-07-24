В МИД РФ заявили, что "не видят" действий, подтверждающих такую возможность.

В Кремле не доверяют словам президента Украины Владимира Зеленского о возможных переговорах с кремлевским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.

"Москва не доверяет словам президента Украины Владимира Зеленского о возможности переговоров с Россией, они не подкреплены действиями", — заявила официальный представитель МИД РФ.

В частности ей задали вопрос о том, какую реакцию вызвали в Кремле слова Зеленского, допустившего возможность переговоров с Москвой.

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"Веры ему нет никакой и ни у кого", — заявила Захарова.

По ее словам, такие заявления могут быть связаны "с предвыборной конъюнктурой" в США, а также быть "еще одной попыткой продвинуть формулу мира".

Перспектива переговоров с РФ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC сказал, что возможно в 2024 году стартуют переговоры о завершении горячей фазы войны. По его словам, соответствующий план должен быть "объединен с партнерами, чтобы никто не играл в свои инициативы окончания войны". По мнению Зеленского, окончание войны не означает отвоевывание силой всех территорий. По его словам, в этом может помочь "сила дипломатии", однако Украине все равно надо быть сильной на поле боя.

При этом Зеленский не исключил возможность переговоров непосредственно и с кремлевским лидером Владимиром Путиным.

Ранее бывший президент РФ, действующий заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал готовиться к полному захвату Украины после подписания мира с Киевом. По мнению Медведева, в случае избрания другого президента США могут иметь место "новые ноты в решимости" украинской элиты, которая "может начать переговоры, поставив военные действия на паузу". При этом Медведев заявил, что России это невыгодно. Кремль настаивает на своих условиях – признание итогов так называемой СВО, "зафиксированных в Конституции России", отказ от приема Украины в НАТО и пр.

При этом, даже в случае признания Киевом таких условий, он призывает к полному уничтожению Украины.

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