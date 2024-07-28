Президент отметил, что "терпение, поддержка и дипломатическое давление - это три фактора справедливого прекращения войны".

До конца ноября Украина разработает план действий по достижению мира.

Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью японскому телеканалу NHK. По его словам, Киев начнет "детальные обсуждения с соответствующими странами по вопросам территориальной целостности".

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что "не может ответить на призывы к прекращению огня, пока Россия продолжает оккупировать украинскую территорию". Для прекращения войны нужны "терпение, поддержка и дипломатическое давление - это три фактора справедливого прекращения войны".

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Переговоры о мире - последние новости

Сейчас продолжаются обсуждения относительно второго саммита мира. Первый состоялся в прошлом месяце в Швейцарии. Россию не приглашали на встречу, однако там заявили, что все равно не посетили бы ее.

По данным СМИ, второй мирный саммит может состояться в Саудовской Аравии, Катаре или Турции. Владимир Зеленский считает, что представители России должны там присутствовать.

Как писал УНИАН, кандидат в президенты США Дональд Трамп, который имеет высокие шансы вернуться в Белый дом, сейчас ведет переговоры с Путиным о том, сколько украинской земли может оставить себе Кремль. Об этом изданию Politico рассказали эксперты по вопросам национальной безопасности, связанные с Трампом.

В то же время глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что Киев по-прежнему не готов идти на компромисс с Россией и отдавать любую территорию ради прекращения войны.

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