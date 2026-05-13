Украина превратила главный козырь РФ в стратегическую проблему, – Atlantic Council

На протяжении веков Россия полагалась на козырь, которого нет ни у одной другой страны Европы.

Украинские дроновые атаки вглубь России настолько успешны из-за того, что агрессору не хватает средств ПВО, чтобы прикрыть свою огромную территорию. Об этом в статье для американского аналитического центра Atlantic Council пишет обозреватель Питер Дикинсон.

Он отмечает, что на протяжении веков колоссальные размеры давали России значительное военное преимущество – стратегическую глубину, в которой иностранные захватчики от Наполеона до Гитлера увязали, не имея возможности нанести русским окончательное поражение. Однако теперь именно этот титанический размер превратился для России из преимущества в проблему, пишет Дикинсон.

Обозреватель отмечает, что в первые годы полномасштабной войны такой проблемы для РФ не было, поскольку Украина фактически не располагала средствами дальнего поражения. Однако в последние месяцы Киев перешел от ударов по прифронтовой зоне к полноценной кампании стратегических "бомбардировок" дронами и ракетами собственного производства, поражая российские военные и промышленные объекты на глубину до 2 тысяч километров. В результате в зоне досягаемости украинских атак оказалось все "ядро" российского государства, где сосредоточено 70% населения и основная часть промышленности.

И хотя Россия понимает опасность такой ситуации и пытается лишить Украину дальнобойных ударных возможностей, пока кризис ПВО у агрессора только усугубляется. Как отмечает Дикинсон, с начала войны Россия сосредоточила львиную долю имеющихся средств ПВО на фронте для прикрытия войск, в значительной степени оголив тыловые районы.

Учитывая то, что в последнее время украинские войска пытаются целенаправленно уничтожать российские зенитно-ракетные комплексы, их дефицит нарастает. И это при том, что таких средств россиянам требуется все больше, поскольку зона досягаемости украинских дронов и ракет только увеличивается.

"Имея воздушное пространство, охватывающее одиннадцать часовых поясов и почти в тридцать раз превышающее украинское, Россия просто слишком велика, чтобы ее можно было всесторонне прикрыть. Эта траектория вряд ли изменится в ближайшее время. Наоборот, поскольку арсенал дальнобойного оружия Украины еще больше расширяется, а противовоздушная оборона Путина становится все более растянутой, российский колос станет еще более уязвимым для атак с неба", – резюмирует обозреватель.

Как писал УНИАН, несмотря на тесный союз России с режимом Лукашенко, Беларусь избегает предоставления россиянам своего воздушного пространства для атак против Украины, как это было в начале войны. Из-за этого россияне вынуждены придумывать хитрые тактики "шахедных" атак вместо того, чтобы запускать стаи дронов из безопасного для них пространства Беларуси.

Также мы рассказывали, что все больше наблюдателей и аналитиков начинают говорить о коренном переломе в российско-украинской войне. Недавно этот тезис, в частности, озвучил министр обороны Германии Борис Писториус.

