Путин теряет контроль над РФ, и признаки уже заметны, – The Economist

Одна из самых тревожных для Путина тенденций – российские чиновники больше не считают себя частью его команды.

Российский диктатор Владимир Путин постепенно теряет контроль над созданной им системой, а российские элиты все чаще дистанцируются от войны против Украины и решений Кремля. Об этом в авторской статье для The Economist на условиях анонимности пишет бывший высокопоставленный чиновник российского правительства, который, по всей видимости, до сих пор находится в России.

Автор утверждает, что в России появилось ощущение политического тупика, а чиновники, губернаторы и бизнесмены больше не воспринимают действия власти как совместный проект. Если еще в прошлом году они говорили о войне и политике Кремля как о совместном деле, то теперь все чаще называют это делом самого Путина.

"Еще прошлой весной все было "мы" и "наше". Война Путина против Украины может быть безрассудной и неудачной, но она была общей. "Мы" были внутри нее, и для всех "нас" было бы лучше, если бы она закончилась быстрее. Теперь они описывают происходящее как "его" историю, а не "нашу". Не наш проект, не наша повестка дня, не наша война", – пишет анонимный автор.

В публикации отмечается, что речь не идет об открытом бунте элит. Российская авторитарная система все еще держится на страхе и репрессиях, однако она уже утратила способность формировать видение будущего. По словам автора, Кремль больше не предлагает обществу ни одной понятной цели или идеи.

В статье также приводятся четыре ключевые причины, по которым, по мнению автора, Путин начал постепенно терять контроль над системой:

Неудачная война против Украины . Вторжение задумывалось как короткая военная операция, которая не повлияет на большую часть общества. Однако теперь вся страна дорого расплачивается за нее. Спрос на правила со стороны элиты . Российские олигархи были вынуждены вернуть свои капиталы в Россию. Если раньше их права защищала западная правовая система, то теперь это должно делать российское государство, в котором таких правил нет. Произвольные случаи конфискации бизнеса и арестов даже влиятельных фигур очень не нравятся российским богачам. Изменение геополитического климата и потеря идентичности . Россия видит себя в роли преобразователя глобального порядка, но на самом деле, как отмечает автор, она лишь ускорила кризис западного мира и разрушила глобальную стабильность, которая позволяла олигархам зарабатывать на экспорте российских ресурсов. Теперь самые выгодные для них рынки Запада утрачены. В то же время Россия впервые за несколько поколений переживает кризис идентичности. Исторически она определяла себя как часть Европы и Глобального Запада, но теперь вдруг оказалась врагом западной цивилизации и "другом" диктаторов Глобального Юга. Разрушение прежнего общественного договора . Российский консенсус заключался в том, что государство не вмешивается в частную жизнь людей, а граждане – в политику. Нефтегазовые доходы гарантировали стабильность этой системы. Но теперь государство предлагает гражданам лишь репрессии, цензуру и вмешательство в их жизнь, не предлагая взамен доступа к политике. Да еще и деньги начали заканчиваться.

Автор сравнивает нынешнее положение Путина с шахматной ситуацией "цугцванг", когда любой ход только ухудшает позицию. По его мнению, каждая попытка диктатора сохранить власть лишь ускоряет деградацию системы.

"Его инстинктивной реакцией может быть усиление репрессий. Он может начать новую войну. Но эти действия только ухудшат ситуацию. Он не может восстановить связь между властью и будущим. Он может лишь сделать разрыв более кровавым и опасным", – резюмирует бывший топ-чиновник РФ, пожелавший остаться анонимным.

Как писал УНИАН, война против Украины, которая уже длится дольше участия СССР во Второй мировой войне, все сильнее подрывает созданный Владимиром Путиным культ 9 мая и образ "сильного лидера". На фоне больших потерь, экономических проблем и регулярных ударов украинских дронов по территории РФ в российском обществе и даже среди сторонников войны растет недовольство, а в элитах распространяются слухи о возможном перевороте.

Эксперты и бывшие соратники Кремля отмечают, что россияне все чаще воспринимают Путина как оторванного от реальности старого руководителя, тогда как настроения в стране начинают напоминать предреволюционные.

