Крым ведет Путина к поражению в войне, – The Telegraph

Оккупированный Крым – это ключевой символ путинского режима, и без него этот режим уже не выживет.

Без контроля над Крымом Россия не сможет выиграть войну против Украины, поэтому последние события на полуострове делают положение Владимира Путина все более шатким. Такое мнение высказал военный эксперт Хэмиш де Бреттон-Гордон в своей колонке для The Telegraph.

Автор публикации напоминает, что Крым на протяжении многих лет оставался главным символом внешнеполитических амбиций Путина. Именно аннексию украинского полуострова диктатор представлял как свое величайшее достижение за время правления. Однако сейчас, пишет эксперт, ситуация меняется, а позиции Кремля ослабевают не только на фронте, но и в самой России.

Де Бреттон-Гордон отмечает, что украинские удары беспилотниками и ракетами всё чаще достигают целей в Крыму и в глубине собственной российской территории, демонстрируя слабость её противовоздушной обороны. На этом фоне местные жители и туристы всё активнее пытаются покинуть полуостров, который ранее считался безопасным курортом.

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"Объявление сегодня чрезвычайного положения в Крыму стало значительной политической и военной неудачей для Путина", – подчеркивает автор.

В статье говорится, что российские власти впервые фактически публично признали серьезность ситуации на полуострове. Сообщается о дефиците топлива, перебоях с электроснабжением и росте беспокойства среди гражданского населения. Кроме того, ранее после серии украинских ударов российский Черноморский флот был вынужден отвести свои корабли из Севастополя.

Эксперт также напоминает, что после полномасштабного вторжения в 2022 году именно Крым стал одним из ключевых логистических центров обеспечения российских войск на юге Украины. Поэтому, если Украина и в дальнейшем будет лишать Россию возможности безопасно использовать полуостров в качестве военной базы, это может иметь серьезные последствия для всей военной кампании Кремля.

"Стратегическая обстановка для Путина ухудшается. Похоже, он не в состоянии полностью защитить ни Москву, ни Крым – два места, имеющие огромное политическое и символическое значение. Его позиция сейчас может быть более уязвимой, чем когда-либо со времён мятежа "группы Вагнера". Приведет ли эта уязвимость к значимым политическим изменениям, остается неизвестным, но это, несомненно, усиливает давление на Кремль, чтобы тот искал выход из все более дорогостоящего конфликта", – пишет де Бреттон-Гордон.

Автор признает, что на Западе существуют опасения, что преемник Путина потенциально может оказаться еще хуже. Но де Бреттон-Гордон считает, что вряд ли в России найдется кто-то более заинтересованный в продолжении войны, чем человек, который ее начал.

"Любое будущее руководство унаследует ослабленную армию, напряженную экономику и население, которое все больше страдает от последствий затянувшегося конфликта. Поэтому стратегическая обстановка, с которой столкнется преемник Путина, вероятно, будет сильно отличаться от той, которую он унаследовал. Крым когда-то был символом взлета Путина. Он все еще может стать символом его падения", – убежден обозреватель.

Ситуация в Крыму

Как писал УНИАН, сегодня в оккупированном Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Гауляйтер полуострова Сергей Аксенов заявил, что это необходимо для упорядочения финансовых и договорных отношений и упрощения процедуры возмещения убытков в условиях украинских ударов.

"Губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев добавил, что энергообеспечение на полуострове остается сложным, но ремонтные работы продолжаются и власти надеются возобновить поставки в ближайшее время.

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