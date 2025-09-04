Апостол отметил, что 2014 год позволил Украине встретить россиян в 2022 году "подготовленными на порядок выше".

Украина не может позволить себе потерять миллионы людей, как Россия. Такое заявление сделал командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины Олег Апостол.

"Относительно победы – я реалист. Мы не можем позволить себе потерять миллионы людей, как Россия. Для нас победа – это сохранить народ, государство и выйти на дипломатическое решение на наших условиях. Это будет перемирие, но на украинских условиях, с гарантиями безопасности, то, чего сейчас добивается президент Украины", – сказал он в интервью "Укринформу".

Апостол также рассказал, как изменилась украинская армия за последние годы. По его словам, "советское наследие" в армии еще осталось, и нужно много поколений, чтобы от него избавиться.

При этом командующий ДШВ отметил, что война ускоряет этот процесс и отдаляет нас от России. Апостол добавил, что главное – не иметь короткой памяти, чтобы не вернуться назад.

Он подчеркнул, что 2014 год позволил Украине встретить россиян в 2022 году "подготовленными на порядок выше".

"Инициатива командиров, нестандартные решения – все это дало нам то, что мы сейчас имеем. В будущем армия должна быть еще более технологичной, современной, опираться на инженерию, дроны, критическое мышление. И мы однозначно должны сделать выводы из тех проблемных вопросов, которые мы не учли", – резюмировал Олег Апостол.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что как один из сценариев завершения войны рассматривают замораживание по линии фронта. При этом он отметил, что сейчас продолжаются консультации на уровне президента Украины Владимира Зеленского и лидеров Европы. Окончательное решение, по его словам, будет принимать президент.

Тем временем российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население Украины. В Константиновке Донецкой области россияне убили 9 человек, еще 7 получили ранения. Оккупанты ударили из артиллерии.

