Украина самостоятельно не может выдержать таких расходов.

Украина тратит около 172 миллионов долларов (~7 миллиардов гривен) всего за день полномасштабной войны, начатой Россией. Однако страна не способна выдерживать такие расходы только своими силами, заявил глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

"Можно подсчитать, во сколько это обходится за год, и понять, что своими силами мы не сможем самостоятельно вынести этот груз", - подчеркнул он в интервью "Новини.Live" на конференции YES 2025.

Гнатов добавил, что в таком случае очень важно привлекать финансирование со стороны западных стран-партнеров. Это позволило бы продолжать развитие оборонной промышленности Украины, а также внедрять инновационные технологии. Это обеспечило бы Украине преимущество.

Видео дня

Глава Генштаба подчеркнул, что ведение войны против "крупной и ресурсно мощной страны" чрезвычайно дорого.

Война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, почему Украина наносит удары именно по российским НПЗ. По словам эксперта по системам РЭБ и связи Сергея "Флеш" Бескрестнова, атаковать цели глубоко в российском тылу - дело не такое простое, как может показаться стороннему наблюдателю.

Кроме того, в FT рассказали об оружии, которое может изменить баланс сил на фронте. Конечно, в центре внимания находятся беспилотники, но непростые.

Вас также могут заинтересовать новости: