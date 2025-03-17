Мусиенко напомнил, что в Украине продолжается военная реформа.

Вчера стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Генштаба ВСУ генерал-майора Андрея Гнатова вместо генерал-лейтенанта Анатолия Баргилевича.

Как пояснил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко, сейчас идет военная реформа, и во время назначений учитывают, в том числе опыт определенного человека, который нужен в настоящее время.

"Хочу вообще обратить внимание на то, что у нас сейчас переход на структуру армейских корпусов. У нас продолжается военная реформа... Она имеет целью реально почувствовать непосредственно на фронте, что изменения еще лучше, исходя из опыта, который мы имеем. Соответственно, меняются люди... Пришел господин Гнатов. Это довольно высокообразованный, профессиональный человек, который очень хорошо разбирается в том, как готовиться, вести боевые действия. У него есть очень серьезный опыт. И могу сказать, что это удачное назначение, на самом деле", - подчеркнул Мусиенко.

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Он добавил, что в контексте с кадровыми изменениями, назначениями надо помнить - война это постоянное движение, "все не стоит на месте".

"Меняются люди, подходы, учитывается опыт, который был. Учитывается в конкретный момент потребность именно в таких людях, которые способны завершить реформы, управление, координированность подразделениями и выполнять те задачи, которые ставятся перед Вооруженными силами Украины в настоящее время", - считает эксперт.

Назначение Гнатова - детали

Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский назначил нового начальника Генштаба Вооруженных сил Украины. Новым начальником Генштаба ВСУ стал генерал-майор Андрей Гнатов, который до сих пор занимал должность заместителя начальника Генштаба ВС Украины. Как отметили в Генштабе, новое назначение произошло "с целью улучшения качества управления войсками".

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